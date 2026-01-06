फतेहपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री की दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत, चार लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। औद्योगिक क्षेत्र सौंरा में बंद पड़ी शारदा स्टील फैक्ट्री की दीवाल मंगलवार को गिर जाने से खोदाई कर रहे पांच मजदूर दब गए। भगदड़ के बीच साथी मजदूरों ने मलबा हटाकर सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जहां एक मजदूर की मौत हो गई।

जबकि चार का उपचार चल रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि बिना सुरक्षा उपकरण के मजदूर नाले के भीतर काम कर रहे थे, यदि हेलमेट होता तो दिवंगत मजदूर की जान बच सकती थी...। मलवां थाने के सिग्मा कास्टिंग कंपनी के सामने यूपीएसआइडीसी के नाला निर्माण को खोदाई का काम चल रहा है।इसी जगह पर बंद फैक्ट्री की जर्जर दीवाल ढह गई जिससे लखीमपुर खीरी जिले के खीरी थाने के भौतरा भानपुर निवासी 45 वर्षीय मजदूर राजकुमार की मौत हो गई और कुलदीप, संदीप कुमार निवासी नंदनीया थाना हरगांव जिला सीतापुर, कमल, कुन्नू, निवासी नागेपुरवा थाना हरगांव जख्मी हो गए।