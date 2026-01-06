Language
    फतेहपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री की दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत, चार लोग गंभीर रूप से घायल

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:16 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। औद्योगिक क्षेत्र सौंरा में बंद पड़ी शारदा स्टील फैक्ट्री की दीवाल मंगलवार को गिर जाने से खोदाई कर रहे पांच मजदूर दब गए। भगदड़ के बीच साथी मजदूरों ने मलबा हटाकर सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जहां एक मजदूर की मौत हो गई।

    जबकि चार का उपचार चल रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि बिना सुरक्षा उपकरण के मजदूर नाले के भीतर काम कर रहे थे, यदि हेलमेट होता तो दिवंगत मजदूर की जान बच सकती थी...।

    मलवां थाने के सिग्मा कास्टिंग कंपनी के सामने यूपीएसआइडीसी के नाला निर्माण को खोदाई का काम चल रहा है।इसी जगह पर बंद फैक्ट्री की जर्जर दीवाल ढह गई जिससे लखीमपुर खीरी जिले के खीरी थाने के भौतरा भानपुर निवासी 45 वर्षीय मजदूर राजकुमार की मौत हो गई और कुलदीप, संदीप कुमार निवासी नंदनीया थाना हरगांव जिला सीतापुर, कमल, कुन्नू, निवासी नागेपुरवा थाना हरगांव जख्मी हो गए।

    लखनऊ कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है, सभी का उपचार कराया जा रहा है। एसओ राजकिशोर ने बताया कि जर्जर दीवाल ढह जाने से एक मजदूर की दबकर मौत हुई है, यदि तहरीर आई तो जांच बाद मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।