    फतेहपुर में दर्दनाक हादसा: ईंट लदे ट्रैक्टर की टक्कर से 10 मीटर तक घिसटती चली गई बाइक, एक युवक की मौत

    By Akhilesh Umrao Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:33 PM (IST)

    फतेहपुर-जहानाबाद मार्ग पर इटरा मोड़ के पास ईंट लदे ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 18 वर्षीय मोकीम अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा थ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र जागरण, फतेहपुर। फतेहपुर-जहानाबाद मार्ग में इटरा मोड़ के समीप ईंट लदे ट्रैक्टर में फंसकर बाइक सवार युवक करीब 10 मीटर तक घिसटता चला गया। जिससे बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उधर ट्रैक्टर चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया है।

    जाफरगंज थाना क्षेत्र के नयापुरवा गांव निवासी जलील का 18 वर्षीय पुत्र माेकीम की उमरिया बाजार में रजाई व गद्दा भरने की दुकान है। सोमवार की शाम दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहा था। इटरा मोड़ के पास सामने से आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी।

    बाइक सवार ट्रैक्टर में फंसकर 10 फीट तक घिसटता चला गया। जिससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है। घटना देख आसपास के लोग दौड़ पड़े। राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पर पुलिस मौके में पहुंची।

    ट्रैक्टर चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया है। जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिवंगत चार भाइयों में तीसरे नंबर का था। थाना प्रभारी धनंजय सरोज ने बताया कि एक्सीडेंट करने वाला ट्रैक्टर मौके से फरार हो गया है। जिसकी तलाश की जा रही है।

