इलेक्ट्रिक चाक से मिली सहूलियत, मिट्टी के दीये-कलश और खिलौने बनाने में जुटे कुम्हार

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। दीपावली की तैयारियां चारों तरफ दिखाई देने लगी हैं। दीपावली के पर्व पर घरों को परंपरागत मिट्टी के दीयों से सजाने का सपना संजोया गया है।

इसी सपने के आधार पर कुम्हारों के चाक सुबह से शाम तक चलने लगे हैं। कच्ची मिट्टी को तैयार करना, चाक पर दीपों सहित सामग्री को आकार देना, उन्हें सुखाना और उन्हें पकाना दिनचर्या में शामिल हो गया है।

आने वाले दिनों में दिनभर की मेहनत आमदनी में बदलने वाली है। कुम्हार (प्रजापति समाज) के घरों के लोग काम में व्यस्त हो गए हैं। दीपावली के पर्व पर मिट्टी के दीये, कलश, करवा सहित खिलौने प्रमुख रूप से बनाए जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक चाक से कुम्हारों को सहूलियत मिल गई है और वे कलात्मक दीयों को बनाने में मशगूल हैं।

शहर के मुराइन टोला और सदाशिव टाकीज के समीप जीटी रोड में कुम्हारी कला का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव तक प्रजापति समाज के दरवाजों पर कच्ची मिट्टी का काम तेजी से चल रहा है। कला में निपुण परिवार हाथ बंटाने में व्यस्त हो गए हैं।