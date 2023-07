नगर के सिविल लाइन मुहल्ले में रहने वाली सूर्यप्रकाश शुक्ला की पत्नी मंजू शुक्ला ने बताया कि उसके पति व अन्य स्वजन ने उक्त चिटफंड कंपनी के परिचित लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव के यहां आरडी व एफडी की स्कीम में 12 लाख रुपये निवेश किए थे। मेच्योरिटी की समयावधि पूरी होने पर पति कंपनी के कार्यालय गए तो जिम्मेदार दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो गए थे।

कंपनी निवेशकों का 12 लाख रुपये लेकर फरार हो गई।

फतेहपुर, जागरण संवाददाता। नगर के सिविल लाइन स्थित एक मैरिज हाल में खुली अक्षय भविष्य माइक्रोक्रेडिट फाउंडेशन लिमिटेड कंपनी निवेशकों का 12 लाख रुपये लेकर फरार हो गई। एमडी के रुपये देने से इनकार करने पर पीड़िता मंजू शुक्ला ने सीओ सिटी वीर सिंह से मिलकर शिकायत की। सीओ के हस्तक्षेप पर कोतवाली पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एमडी लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव, चेतना श्रीवास्तव व हुसेनगंज क्षेत्र के मवई में रहने वाले चंद्रकांत श्रीवास्तव के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत ठगी का मुकदमा दर्ज किया है। नगर के सिविल लाइन मुहल्ले में रहने वाली सूर्यप्रकाश शुक्ला की पत्नी मंजू शुक्ला ने बताया कि उसके पति व अन्य स्वजन ने उक्त चिटफंड कंपनी के परिचित लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव के यहां आरडी व एफडी की स्कीम में 12 लाख रुपये निवेश किए थे। मेच्योरिटी की समयावधि पूरी होने पर पति कंपनी के कार्यालय गए तो जिम्मेदार दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो गए थे। जिस पर एमडी से जरिये मोबाइल संपर्क किया तो वह टालमटोल करते रहे। चता चला कि सेकेंड एमडी चेतना श्रीवास्तव कानपुर में कहीं शिफ्ट हो गई हैं। पांच नवंबर 2022 को एमडी से कॉल कर रुपये मांगे तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इंस्‍पेक्‍टर ने कहा- विवेचना के बाद होगी कार्रवाई कोतवाली इंस्पेक्टर शमसेर बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़िता की ओर से कंपनी के एमडी समेत तीन के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत ठगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। इसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena