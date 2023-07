वाहन के इंतजार में खड़े पुरइन गांव निवासी 55 वर्षीय कुबेर सिंह बंडल के नीचे दब गए। जिनकी मौते पर ही मौत हो ई। इंदल सिंह निवासी अथसरायं थाना सैनी जनपद कौशांबी 32 वर्षीय सरोजा देवी पत्नी संजय सिंह निवासी बरइन का पुरवा सरोजा का भाई अनिल कुमार सरोजा का भतीजा चार वर्षीय लक्ष्य प्रताप उर्फ वैभव तथा सरोजा की दो वर्षीय पुत्री सृष्टि गंभीर रूप से घायल हो गए।

Fatehpur News : ट्रेलर से गिरे तार के बंडल में दबकर महिला समेत दो की मौत, छह घायल

Your browser does not support the audio element.

फतेहपुर : खागा क्षेत्र में पुरइन तिराहे पर प्रयागराज से फतेहपुर की ओर जा रहे तार का बंडल लादे ट्रेलर से अचानक बंडल गिरने लगे। हाईवे किनारे खड़ी एक महिला व राहगीर की बंडल के नीचे दबने से मौत हो गई। बाइक व साइकिल सवार छह लोग बंडल की चपेट में आने से जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया है। भारी पुलिस बल के साथ कोतवाली प्रभारी मौके पर यातायात बहाली में लगे हैं। झारखंड से तार का बंडल लादकर बहादुरगढ़ पानीपत हरियाणा जा रहे ट्रेलर का टायर फटने से वह अनियंत्रित हो गया। पुरइन मोड़ पर सैंट्रो कार में बंडल टकराने से अंदर बैठे रोहित सिंह तथा उनकी मां घायल हो गईं। सड़क किनारे खड़ी तीन मोटर साइकिलें बंडल में दबने से क्षतिग्रस्त हो गईं। वाहन के इंतजार में खड़े पुरइन गांव निवासी 55 वर्षीय कुबेर सिंह बंडल के नीचे दब गए। जिनकी मौते पर ही मौत हो ई। इंदल सिंह निवासी अथसरायं थाना सैनी जनपद कौशांबी, 32 वर्षीय सरोजा देवी पत्नी संजय सिंह निवासी बरइन का पुरवा, सरोजा का भाई अनिल कुमार, सरोजा का भतीजा चार वर्षीय लक्ष्य प्रताप उर्फ वैभव तथा सरोजा की दो वर्षीय पुत्री सृष्टि गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अन्य राहगीर भी बंडल की चपेट में आकर जख्मी हो गया है। जिसे स्थानीय लाेगों ने नजदीक डाक्टर को दिखाने के बाद घर भिजवा दिया। गंभीर घायल सरोजा देवी पत्नी संजय को जिला अस्पताल में चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि ट्रेलर को पुलिस ने कब्जे में लिया है। यातायात को लेकर कोई दिक्कत नहीं आई है। सभी बंडल, जो इधर-उधर बिखरे थे उन्हें व्यवस्थित करा दिया गया है।

Edited By: Mohammed Ammar