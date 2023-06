Fatehpur News: ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार दो दोस्तों की मौत, एक जख्मी; ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला चालक

थरियांव-असोथर मार्ग पर करनपुर मोड़ के समीप सोमवार देर रात बाइक सवार तीन दोस्तों को सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचल दिया। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा जहां चिकित्सक ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। एक घायल दोस्त का उपचार चल रहा है। चर्चा रही कि बाइक चला रहा युवक हेलमेट टांगे था यदि पहने होता तो इतनी बड़ी अनहोनी न होती।

थरियांव-असोथर मार्ग पर करनपुर मोड़ के समीप सामने हादसा हुआ है।

फतेहपुर, जागरण टीम: थरियांव-असोथर मार्ग पर करनपुर मोड़ के समीप सोमवार देर रात बाइक सवार तीन दोस्तों को सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचल दिया। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा, जहां चिकित्सक ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। एक घायल दोस्त का उपचार चल रहा है। ग्रामीणों में चर्चा रही कि बाइक चला रहा युवक हेलमेट टांगे था, यदि पहने होता तो इतनी बड़ी अनहोनी न होती। थरियांव क्षेत्र के मीसा गांव में रहने वाले रामसुलेख सिंह का 18 वर्षीय पुत्र टिंकू सिंह अपने 22 वर्षीय दोस्त अय्यूब उर्फ छोटू पुत्र रियाज अहमद व महेश के साथ बाइक से थरियांव कस्बा किसी काम से गए थे। देर रात बाइक सवार तीनों दोस्त वापस गांव आ रहे थे कि थरियांव-असोथर मार्ग पर करनपुर मोड़ के समीप सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल अय्यूब व टिंकू सिंह की जिला अस्पताल में मौत हो गई और महेश पुत्र धनराज का उपचार चल रहा है। दिवंगत अय्यूब अपने पिता के साथ ईंट भट्ठा में मजदूरी करता था। हादसे से मां इस्लामुन, भाई इदरीश, अनीश, हफीज, चांदबाबू बेहाल रहे। सोमवार को दिल्ली से आया था टिंकू दिवंगत टिंकू दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था और सोमवार को ही वह दिल्ली से अपने घर लौटा था। हादसे से उसके घर आने की खुशी गम में बदल गई। मां चंदावती, भाई रिंकू, सतेंद्र व बहन सोनम रो-रोकर बेहाल रहे, जिन्हें पड़ोसी महिलाएं व रिश्तेदार ढांढस बंधाती रही। उधर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर को पकड़कर सीज करने की कार्रवाई की जा रही है, चालक फरार हो गया है।

