Fatehpur News: दारोगा के घर से चोर उठा ले गए लाइसेंसी बंदूक, कारतूस और जेवरात; किसी को नहीं लग पाई भनक

फतेहपुर, जागरण टीम: खखरेड़ू क्षेत्र के भदौहा गांव निवासी अजय त्रिपाठी वर्तमान में प्रयागराज जनपद के होलागढ़ में सब इंस्पेक्टर हैं। माता-पिता व अन्य स्वजन गांव में रहते हैं। बीती रात उनके पैत्रिक घर में चोर नकब लगाकर अंदर घुस गए। लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक, दो बेल्ट कारतूस, 15 हजार रुपये नकदी तथा महिलाओं के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। पड़ोसी बाहर निकले तो दीवार पर नकब देखकर हैरान रह गए। भुक्तभोगी परिवार के सदस्यों को घटना की भनक लगी तो कमरे के अंदर गए। आलमारी का ताला टूटा था, इधर-उधर बिखरे पड़े सामान में कई कीमती जेवरात व नकदी गायब था। डबल बैरल बंदूक व दो बेल्ट कारतूस चोर उठा ले गए थे। पुलिस को लाइसेंसी असलहा चोरी होने की जानकारी मिली तो प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार राव मय फोर्स मौके पर गए। खोजबीन में पुलिस को खेतों से लाइसेंसी असलहा बरामद हो गया है। नकदी, जेवरात तथा अन्य घरेलू सामान चोरी जाने के मामले की जांच जारी है।

