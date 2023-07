Fatehpur News: आइजी का पीआरओ बताकर ठग ने 20 हजार रुपये हड़पे, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

प्रयागराज परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक का पीआरओ बताकर ठग ने कब्जेदारों की गिरफ्तारी कराने का झांसा देकर 20 हजार रुपये की ठगी कर ली। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने आइजी चंद्रप्रकाश से मिलकर शिकायत की है। आइजी के निर्देश पर खखरेडू पुलिस ने आरोपित पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। आरोपी ने पीड़ित को एक मामले में न्याय दिलाने को लेकर ठगी की।

Fatehpur News: ठग ने 20 हजार रुपये हड़पे, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

