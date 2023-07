Fatehpur News: घर से जहर खाकर कॉलेज गई छात्रा दूसरी मंजिल से कूदी, खाना बनाने को लेकर बहन से हुआ था झगड़ा

खखरेड़ू क्षेत्र के एक गांव स्थित इंटर कॉलेज में पढ़ रही हाईस्कूल की छात्रा कॉलेज की दूसरी मंजिल से कूद गई जिससे कॉलेज प्रबंधतंत्र में खलबली मच गई। प्रधानाचार्य ने उसे सीएचसी भेजा जहां से छात्रा को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। शिक्षकों के बीच चर्चा रही कि ईश्वर की अनुकंपा है कि 20 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद भी छात्रा को गंभीर चोट नहीं आई।

फतेहपुर, जागरण टीम: खखरेड़ू क्षेत्र के एक गांव स्थित इंटर कॉलेज में पढ़ रही हाईस्कूल की छात्रा कॉलेज की दूसरी मंजिल से कूद गई, जिससे कॉलेज प्रबंधतंत्र में खलबली मच गई। प्रधानाचार्य ने उसे सीएचसी भेजा जहां से छात्रा को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। शिक्षकों के बीच चर्चा रही कि ईश्वर की अनुकंपा है कि 20 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद भी छात्रा को गंभीर चोट नहीं आई और वह बाल-बाल बच गई। खखरेडू क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले मजदूर की 16 वर्षीय पुत्री मंगलवार सुबह अपनी बड़ी बहन से खाना बनाने को लेकर झगड़ा किया, जिससे क्षुब्ध होकर उसने जहरीला पदार्थ खाया और कॉलेज चली गई। कॉलेज के शिक्षकों में चर्चा रही कि कक्षा में बस्ता रखने के बाद छात्रा अकेले कॉलेज के दूसरी मंजिल चली गई और वहां से वह नीचे छज्जा में टकराते हुए नीचे आरसीसी रोड पर गिरकर घायल हो गई। खबर पाकर पहुंचे परिजनों को घायल पीड़िता ने बहन के झगड़े से क्षुब्ध होकर जहर खाने की बात बताई। हालांकि, परिजनों ने कुछ भी बताने में अनभिज्ञता जताते रहे। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार राव ने बताया कि घायल छात्रा के परिजनों ने कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन कॉलेज के प्रधानाचार्य ने जरिए काल घटना की सूचना दी। छात्रा की हालत में काफी सुधार है। प्रधानाचार्य मो. आफान ने बताया कि परिजनों से छात्रा घर से अपनी बहन से झगड़ा करने के बाद जहर खाकर कॉलेज आई थी। इसके बाद अकेले कॉलेज के दूसरी मंजिल पहुंच गई। अनुमान है कि जहर के नशे में लड़खड़ाकर वह नीचे गिर गई। कॉलेज का गेट बंद होने से ग्रामीणों ने उसे देखा और सूचना दी। घायल की बहन भी दसवीं में पढ़ती है। पुलिस को हादसे की सूचना दे दी गई थी। छात्रा खतरे से बाहर बताई गई है।

