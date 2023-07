UP: जेल में बंद दुष्कर्म व हत्या के आरोपित के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, बिना नक्शा पास कराए हुआ था निर्माण

युवती को लवजिहाद में फंसाकर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले हत्यारोपित सोनू उर्फ सिंकदर के बिना नक्शा पास कराए निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान में मंगलवार को दोपहर बुलडोजर व पोकलैंड से ढहाना शुरू करा दिया गया। पीएसी के साथ एसडीएम अवधेश निगम व सीओ सिटी वीर सिंह के नेतृत्व में घर जमींदोज कराया जा रहा है। हालांकि आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

जेल में बंद दुष्कर्म व हत्या के आरोपित के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फतेहपुर : हिंदू युवती को लवजिहाद में फंसाकर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले हत्यारोपित सोनू उर्फ सिंकदर के बिना नक्शा पास कराए निर्माणाधीन तीन मंजिला मकान में मंगलवार को दोपहर बुलडोजर व पोकलैंड से ढहाना शुरू करा दिया गया। पीएसी के साथ एसडीएम अवधेश निगम व सीओ सिटी वीर सिंह के नेतृत्व में घर जमींदोज कराया जा रहा है। राधानगर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती को बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के एक मैरिज लॉन से 22 जून की रात अगवा कर लिया गया था फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद ईंट से कुचलकर निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया गया था। जिससे दुष्कर्म पीड़िता युवती की एलएलआर हास्पिटल कानपुर में मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्यारोपित को भेजा था जेल पुलिस ने हत्यारोपित सोनू उर्फ सिंकदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे में सह आरोपित पिता इस्लाम घोषी उर्फ टिन्नू व बड़े भाई अलाउद्दीन उर्फ छोटू ने कोर्ट में समर्पण कर दिया था। 27 जून को पुलिस प्रशासन ने हत्यारोपित को मकान के आगे का हिस्सा ढहाकर कार्रवाई रोक दी गई थी। उसके बाद बिना नक्शा पास कराए ही तीसरी मंजिल का निर्माण कराने पर नोटिस भी चस्पा की गई थी। जिसका कोई जवाब नहीं मिला। एसडीएम सदर ने बताया कि बिना नक्शा के बने मकान को ढहाने का काम कराया जा रहा है।

Edited By: Abhishek Pandey