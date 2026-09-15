फतेहपुर में मृत शिशु के जन्म के बाद नाबालिग प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। किशोरी की प्रसव के बाद अधिक रक्तस्राव होने से घर पर मौत हो गई। दिवंगत नाबालिग के पिता ने हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। उधर पुलिस ने तहरीर आने से इन्कार किया है।

कल्यानपुर थाने के एक गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का गांव के स्वजातीय जसवीर निषाद से प्रेम प्रसंग चलने लगा। आरोप है कि उक्त युवक, किशोरी को अगवा कर ले गया। छह माह बाद फिर गांव में आकर किशोरी के साथ रहने लगा। घर वालों ने भी कहीं तहरीर नहीं दी।

इस दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। शनिवार को प्रसव पीड़ा के बाद युवक व उसके घर वालों ने किशोरी को पीएचसी गोपालगंज में भर्ती कराया। यहां पर उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। अधिक रक्तस्राव किशोरी की हालत बिगड़ गई। इस पर पीएचसी से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया लेकिन किशोरी को उक्त युवक रविवार को मेडिकल कालेज से घर ले आया।