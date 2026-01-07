विदेश में नौकरी का सपना दिखा 1.40 लाख लेकर युवक को थमाया फर्जी टिकट, एयरपोर्ट पर पता चली सच्चाई तो उड़ गए होश

संवाद सूत्र, जागरण फतेहपुर। खखरेड़ू क्षेत्र के घरवासीपुर गांव निवासी एक युवक को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने व भेजने के नाम पर दो युवकों ने धोखाधड़ी कर 1.40 लाख रुपये ले लिए। जांच में टिकट फर्जी होने पर फर्जीवाड़े की पोल खुली।

घरवासीपुर गांव के रहने वाले राजकुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के पौली गांव निवासी रियाजुद्दीन ने उसको विदेश भेजने तथा वहां पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बताया कि मेडिकल, वीजा व अन्य चीजों पर कुल 1.40 लाख रुपये खर्च आएगा। उसने बातों पर विश्वास करके रुपयों का प्रबंध कर लिया।

इसी दौरान रियाजुद्दीन विदेश चला गया और फोन कॉल के माध्यम से कहा कि पासपोर्ट तथा 50 हजार रुपये मेरे साथी अफसर अहमद को पहुंचा दो। रकम और पासपोर्ट देने के बाद दोबारा मेडिकल, वीजा और टिकट के नाम पर यूपीआई स्कैनर से क्रमश: 60 तथा 30 हजार रुपये ले लिए।

उक्त दोनों ने मिलकर उसको दिल्ली से दुबई के लिए फ्लाइट मिलने का झांसा दिया और एक टिकट दे दिया। एयरपोर्ट में जांच के दौरान टिकट फर्जी निकला। जिसके बारे में आरोपितों को बताया गया तो उन्होंने दूसरा टिकट मलेशिया का भेज दिया।