Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    विदेश में नौकरी का सपना दिखा 1.40 लाख लेकर युवक को थमाया फर्जी टिकट, एयरपोर्ट पर पता चली सच्चाई तो उड़ गए होश

    By Sunildutt Tiwari Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:58 PM (IST)

    फतेहपुर के घरवासीपुर निवासी राजकुमार को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो युवकों ने 1.40 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने मेडिकल, वीजा और टिकट के न ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण फतेहपुर। खखरेड़ू क्षेत्र के घरवासीपुर गांव निवासी एक युवक को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने व भेजने के नाम पर दो युवकों ने धोखाधड़ी कर 1.40 लाख रुपये ले लिए। जांच में टिकट फर्जी होने पर फर्जीवाड़े की पोल खुली।

    घरवासीपुर गांव के रहने वाले राजकुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र के पौली गांव निवासी रियाजुद्दीन ने उसको विदेश भेजने तथा वहां पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। बताया कि मेडिकल, वीजा व अन्य चीजों पर कुल 1.40 लाख रुपये खर्च आएगा। उसने बातों पर विश्वास करके रुपयों का प्रबंध कर लिया।

    इसी दौरान रियाजुद्दीन विदेश चला गया और फोन कॉल के माध्यम से कहा कि पासपोर्ट तथा 50 हजार रुपये मेरे साथी अफसर अहमद को पहुंचा दो। रकम और पासपोर्ट देने के बाद दोबारा मेडिकल, वीजा और टिकट के नाम पर यूपीआई स्कैनर से क्रमश: 60 तथा 30 हजार रुपये ले लिए।

    उक्त दोनों ने मिलकर उसको दिल्ली से दुबई के लिए फ्लाइट मिलने का झांसा दिया और एक टिकट दे दिया। एयरपोर्ट में जांच के दौरान टिकट फर्जी निकला। जिसके बारे में आरोपितों को बताया गया तो उन्होंने दूसरा टिकट मलेशिया का भेज दिया।

    जांच में दूसरा टिकट भी फर्जी निकलने पर वह घर लौट आया। आरोपितों से रुपये वापस मांगने पर वह गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हैं। प्रभारी निरीक्षक विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- फेसबुक पर दोस्ती कर उपहार भेजने का वादा करके वाराणसी की महिला से छह लाख रुपये की साइबर ठगी