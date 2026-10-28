फतेहपुर में पल्लेदारों से भरे लोडर और ट्रक में भिड़ंत, दो लोगों की मौत; 6 की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। सदर कोतवाली के बेलदरइया मोहल्ला निवासी पल्लेदार बाकरगंज चौराहे से बुधवार की सुबह चार बजे लोडर में सवार होकर पल्लेदारी करने हुसेनगंज थाने के भिटौरा जा रहे थे।

आधे घंटे बाद कानपुर-प्रयागराज हाईवे के आरटीओ आफिस के निकट ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोडर के परखचे उड़ गए और पल्लेदार शनि की मौके पर मौत हो गई जबकि लोडर चालक समेत नरेन्द्र समेत सात लोग घायल हो गए।