Fatehpur Crime गाँव के बाबूलाल उनकी पत्नी रामा देवी भाई राम भवन मान सिंह अपने साथी विजय पाल निवासी बस्तापुर के सहयोग हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की। कोई सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामला संदिग्ध है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Fatehpur Crime : नवजात शिशु की हत्या कर शव गायब करने में पांच पर मुकदमा

Your browser does not support the audio element.

फतेहपुर : नवजात शिशु की हत्या कर शव गायब कर देने के आरोप में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दंपति समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कौडेरवा निवासी जगदेव प्रसाद ने एफआईआर में बताया कि उसकी बहु राज नंदनी के एक बच्चा हुआ था। जिसकी गाँव के बाबूलाल उनकी पत्नी रामा देवी, भाई राम भवन, मान सिंह अपने साथी विजय पाल निवासी बस्तापुर के सहयोग हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की। कोई सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामला संदिग्ध है। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

Edited By: Mohammed Ammar