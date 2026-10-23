अयोध्या दीपोत्सव 2026 के लिए फतेहपुर में अनोखी पहल, घर-घर से जुटाया जाएगा तेल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। सदर विधानसभा के द्वारा शहर से लेकर गांवों तक घरों से तेल संयोजा जाएगा। इसके लिए पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह के द्वारा चार रथों को गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए पूर्व विधायक ने कहाकि सदर विधानसभा के एकत्र किया गया तेल अयोध्याधाम में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में उपयोग में लाया जाएगा। पूर्व सदर विधायक ने अपने आवास में भगवान श्रीराम की प्रतिमा पर रोली चंदन और आरती उतारकर अभियान का श्रीगणेश किया। कहाकि चार रथ शहर से लेकर गांव तक पहुंचेंगे।