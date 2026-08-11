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    तहसील में भ्रष्टाचार का राजफाश, विजिलेंस ने सब रजिस्ट्रार के लिपिक को एक लाख का रिश्वत लेते पकड़ा

    By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 05:01 PM (GMT+05:30)

    खागा तहसील परिसर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय के लिपिक राहुल कुमार बौद्ध को एंटी करप्शन टीम ने एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। टीम ...और पढ़ें

    खागा कोतवाली में एंटी करप्शन टीम की हिरासत में बैठा आरोपित लिपिक राहुल कुमार बौद्ध।

    खागा कोतवाली में एंटी करप्शन टीम की हिरासत में बैठा आरोपित लिपिक राहुल कुमार बौद्ध।

    HighLights

    1. सब रजिस्ट्रार कार्यालय के लिपिक राहुल कुमार बौद्ध रिश्वत लेते गिरफ्तार

    2. एंटी करप्शन टीम ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

    3. किसान की शिकायत पर खागा तहसील में हुई यह कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, खागा (फतेहपुर)। तहसील परिसर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में लिपिक राहुल कुमार बौद्ध निवासी प्रतापगढ़ को एंटी करप्शन टीम, प्रतापगढ़ इकाई ने एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम, आरोपित लिपिक से खागा कोतवाली में पूछताछ कर रही है।

    बताया जा रहा है कि नगर क्षेत्र के रहने वाले एक किसान से उक्त लिपिक ने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। जिसमें उसने एंटी करप्शन टीम को पूर्व में शिकायत दी। मंगलवार अपराह्न ढाई बजे करीब टीम के द्वारा दी गई केमिकल युक्त नोटों के साथ किसान सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा। उसने जैसे ही लिपिक को पांच-पांच सौ रुपये की दो गड्डियां पकड़ाई, पीछे से एंटी करप्शन की टीम ने लिपिक को नोट गिनते हुए धर दबोचा। टीम के अधिकारी उक्त घटनाक्रम के बारे में अभी कुछ भी खुलकर बताने से मना कर रहे हैं।