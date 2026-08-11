तहसील में भ्रष्टाचार का राजफाश, विजिलेंस ने सब रजिस्ट्रार के लिपिक को एक लाख का रिश्वत लेते पकड़ा

जागरण संवाददाता, खागा (फतेहपुर)। तहसील परिसर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय में लिपिक राहुल कुमार बौद्ध निवासी प्रतापगढ़ को एंटी करप्शन टीम, प्रतापगढ़ इकाई ने एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम, आरोपित लिपिक से खागा कोतवाली में पूछताछ कर रही है।

बताया जा रहा है कि नगर क्षेत्र के रहने वाले एक किसान से उक्त लिपिक ने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। जिसमें उसने एंटी करप्शन टीम को पूर्व में शिकायत दी। मंगलवार अपराह्न ढाई बजे करीब टीम के द्वारा दी गई केमिकल युक्त नोटों के साथ किसान सब रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा। उसने जैसे ही लिपिक को पांच-पांच सौ रुपये की दो गड्डियां पकड़ाई, पीछे से एंटी करप्शन की टीम ने लिपिक को नोट गिनते हुए धर दबोचा। टीम के अधिकारी उक्त घटनाक्रम के बारे में अभी कुछ भी खुलकर बताने से मना कर रहे हैं।