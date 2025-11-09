Language
    फतेहपुर में चुनावी वर्चस्व के चलते पथराव व मारपीट, 12 जख्मी, 59 पर मुकदमा

    By Akhilesh Umrao Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    फतेहपुर में चुनावी दबदबे को लेकर दो गुटों में पत्थरबाजी और मारपीट हुई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 59 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    चौडगरा में हुई मारपीट के दौरान हाथों में लोहे की राड व डंडे लिए दिख रहे युवक। स्रोत वीडियो ग्रैब

    संवाद सूत्र, जागरण, चौडगरा (फतेहपुर)। चुनावी खुन्नस व वर्चस्व को लेकर शनिवार देर रात दो पक्षों के मध्य चौराहे पर पथराव के साथ डंडे व लोहे के राड से मारपीट हो गई। जिससे व्यापारी व दुकानदार सहम गए। सूचना पर भारी पुलिस बल पहुंचा तब जाकर विवाद शांत हुआ। दोनों पक्ष से हुई मारपीट में 12 लोग घायल हो गए और मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो गया।

    आठ लोगों को गिरफ्तार किया

    पुलिस ने घायलों को पीएचसी गोपालगंज भेजकर एक पक्ष से आठ लोगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया। उधर चौडगरा चौकी इंचार्ज की तहरीर पर विवाद में बलवा व मारपीट की धाराओं में जिपंस व ग्राम प्रधान समेत 59 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

     

    बाइक हटाने पर विवाद


    बिंदकी कोतवाली के बहरौली गांव निवासी आशुतोष श्रीवास्तव हरदौलपुर गांव तेरहवीं संस्कार में शामिल हाेने के लिए शनिवार को गए थे। देर रात वहां से कार में घर लौटने के लिए निकले तो चौडगरा चौराहे पर कल्यानपुर थाने के साई गांव निवासी रचित पांडेय सड़क में बाइक खड़ी कर अपने कुछ साथियों के साथ बात कर रहे थे। सड़क में खड़ी बाइक को हटाने के लिए आशुतोष ने कार का हार्न बजाया तो इसे लेकर दोनों पक्षों में बहस व विवाद हो गया। हालांकि यह विवाद कुछ देर में शांत हो गया।

     

    मार्केट में मारपीट की सूचना

    इस बीच किसी ने हरदौलपुर गांव के राघवेंद्र सिंह को उनकी मार्केट में मारपीट की सूचना दे दी। इस पर भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने आशुतोष श्रीवास्तव को पीटने लगे। पास में खड़े हरदौलपुर ग्राम प्रधान सत्येंद्र सिंह उर्फ शीलू, अदमापुर के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य विक्रम सिंंह ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो विवाद और बढ़ गया।

     

    अन्य साथियों को बुला लिया


    विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष ने मोबाइल से सूचना देकर अन्य साथियों को बुला लिया। दोनों पक्ष से पचास से अधिक लोग डंडे व लोहे के राड लेकर मौके पर पहुंचे और मारपीट शुरू हो गई। इसके साथ ही पथराव हो गया। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज चंदन सिंह विवाद शांत नहीं करा पाए। जिससे कल्यानपुर व औंग से अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा। मारपीट में दोनों पक्षों से घायल सुरेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शनि सिंह, पेटर सोनकर, कल्लू सोनकर, नागेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह उर्फ शीलू सिंह, शुभम सिंह, अचल सिह, विक्रम सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, रणजीत सिंह को पीएचसी गोपालगंज भेजा गया। 

     

    इनका चालान किया शांति भंग में


    एसओ अखिलेश कुमार ने बताया कि चौकी इंचार्ज की तहरीर पर बलवा व मारपीट की धाराओं में 59 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें सुरेंद्र सिंह पक्ष से धर्मेंद्र सिंह, सनी सिंह, रमेश, सचिन, नागेंद्र संह, अमन सिंह, अभिषेक, विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया।

     

    ये लोग नामजद

    पुलिस ने प्रथम पक्ष से हरदौलपुर निवासी सुरेंद्र सिंह उर्फ गोरे सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शनि सिंह, रमेश, विवेक तिवारी, सचिन, अभिषेक कुमार, नागेंद्र सिंह,साई निवासी रचित पांडेय समेत 25 लोगों काे नामजद किया गया है। दूसरे पक्ष से हरदौलपुर ग्राम प्रधान सत्येंद्र सिंह उर्फ शीलू, गोपाल सिंह रहसूपुर, अदमापुर निवासी जिला पंचायत सदस्य विक्रम सिंह, अमन सिंह, शुभम सिंह, आदित्य, अचल सिंह, बहरौली निवासी आशुतोष श्रीवास्तव व विवेक सिंह, बिंदकी निवासी नीरज सिंह, रणजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह राठौर, विराज सिंह व विवेक सिंह के अलावा 25 अन्य लोगों को नामजद किया है।