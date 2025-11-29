फतेहपुर में धान लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से मजदूर की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मथैयापुर से धान की बोरी लादकर कस्बा स्थित गोदाम में तौल कराने जा रही ट्रैक्टर-ट्राली शनिवार दोपहर बजरंगापुर के समीप अनियंत्रित होकर खंती में पलट गई। जिससे चालक व दो मजदूर दबकर जख्मी हो गए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा जहां चिकित्सकीय टीम ने एक मजदूर को मृत घोषित कर दिया जबकि चालक समेत समेत दो का उपचार चल रहा है।

हुसेनगंज थाने बजरंगापुर गांव में रहने वाले ट्रैक्टर चालक लालबाबू अपने साथ 27 वर्षीय महजदूर हरिओम व 38 वर्षीय दीनदयाल को लेकर धान की बोरी लदवाने गया था। मथैयापुर के पास से धान की बोरियां ट्रैक्टर ट्राली में लादकर दोनों मजदूर ट्राली में बोरियों के ऊपर बैठ गए।

बजरंगापुर व पताहा गांव के मध्य ट्रैक्टर ट्राली सड़क से उतरकर खंती में पलट गई। जिससे दोनों मजदूर व चालक दब गए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा जहां चिकित्सकीय टीम ने हरिओम को मृत घोषित कर दिया। वहीं चालक के छाती की पसली की हड्डी व दीनदयाल के दाहिने हाथ की हड्डी टूट गई। जिनका उपचार चल रहा है।