जमीन का मुआवजा ना मिलने से नाराज किसानों ने खदान का रोका रास्ता

संवाद सूत्र, किशुनपुर। क्षेत्र में संचालित संगोलीपुर मड़इयन खदान में संचालक व किसानों के बीच चला आ रहा गतिरोध समाप्त नहीं हो सका। एक सप्ताह पूर्व किसानों को आश्वासन दिया गया था कि मुआवजा मिल जाएगा। सोमवार शाम तक मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने खदान के रास्ते पर बांस-बल्ली लगाकर वाहनों का रास्ता रोक दिया।

मौरंग खदान शुरू होने के साथ ही मुआवजे को लेकर खेत मालिक व खदान संचालक के मध्य टकराव बना है। एक सप्ताह पूर्व भी किसानों ने मुआवजा दिए बिना रास्ता बनाए जाने का विरोध किया था। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ आकर जोरदारी से पक्ष रखा।

नायब तहसीलदार ने राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर जाकर किसानों व खदान संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों से वार्ता की। बातचीत में तय हुआ कि एक दिसंबर तक किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाएगा। समझौते के बाद किसानों ने खेत से होकर वाहन निकालने की अनुमति दी थी।