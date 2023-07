Fatehpur News: नहाते वक्त नदी में डूब गए थे चचेरे भाई-बहन, लड़की का शव हुआ बरामद; लड़के को तलाश रही एसडीआरएफ

Fatehpur News फतेहपुर में रविवार को एक चचेरे भाई-बहन नदी में डूब गए थे। कल से ही दोनों की तलाश जारी थी। पहले गोताखोरों की मदद से इन्हें ढूढने का प्रयास किया गया फिर एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। सुबह नौ बजे एसडीआरएफ ने गुड़िया का शव खलवा गांव के सामने ही नदी की गहराई से बरामद कर लिया। जबकि लापता विवेक की तलाश जारी है।

नहाते वक्त नदी में डूब गए थे चचेरे भाई-बहन, लड़की का शव हुआ बरामद; लड़के को तलाश रही एसडीआरएफ

Your browser does not support the audio element.