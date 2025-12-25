Language
    सेवानिवृत्त दारोगा से पांच लाख की ठगी के मामले अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी एप डाउनलोड करने में खाते से उड़ गए थे रुपये

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। सेवानिवृत्त पुलिस दारोगा से पांच लाख पांच हजार रुपये की आनलाइन ठगी करने वाले मास्टरमाइंड साइबर ठग का नंबर पता कर पुलिस ने नोटिस भेजी। इसके बावजूद साइबर ठग के न आने पर पुलिस ने दोबारा नोटिस भेजी और मोबाइल से बात कर पूछताछ की।

    पुलिस ने विश्वास में लेकर ठग को बुलाया तो वह बुधवार रात साइबर क्राइम थाने आ पहुंचा तो पुलिस ने मोबाइल में प्रयुक्त सिम व मोबाइल समेत इसे गिरफ्तार कर लिया। जिसके पास से 3,500 रुपये नकद बरामद किए। जिस पर सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम के तहत वित्तीय धोखाधड़ी कर पहचान छिपाने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा।

    बता दें कि शादीपुर मोहल्ले में रहने वाले सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक नवाब आलम बीते 28 अप्रैल 2025 को मोबाइल में पंजाब नेशनल बैंक का लिंक ढूंढ रहे थे। तभी एक फर्जी एप में लिंक दिखा तो उन्होंने लिंक क्लिक कर पूछी गई आईडी, नंबर आदि दस्तावेजों के बारे में साइबर ठग को जानकारी दे दी।

    इसके बाद इनके पंजाब नेशनल बैंक के दो खातों से पांच लाख पांच हजार रुपया बंगाल के बंधन बैंक समेत दो बैंकों में ट्रांसफर हो गया था। पीड़ित सेवानिवृत्त दारोगा की तहरीर पर 19 जून 2025 को साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के विरुद्ध ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था।

    साइबर पुलिस ने साइबर ठग का जिस बैंक के खाते में रुपया ट्रांसफर हुआ था, उस बैंक खाते में लिखे पता को ट्रेस किया। इसके बाद पुलिस को पता व ठग का मोबाइल नंबर पता चल गया। इसके बाद साइबर क्राइम पुलिस ने बंगाल के जिला दक्षिण दिनाजपुर के पोस्ट बोल्ला के बनहट गांव में रहने वाले साइबर ठग पौलुस मुर्मू को नवंबर 2025 को नोटिस भेजी। नोटिस तामील न होने पर दोबारा नोटिस भेजी तो ठग ने नोटिस रिसीव कर उसमें अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया। पुलिस ने मोबाइल से बात कर उसे बुलाया और दारोगा से हुई ठगी में प्रयुक्त सिम, मोबाइल समेत धर दबोचा।

    सरगना को पकड़ने जामताड़ा जाएगी...पुलिस

    झारखंड के जामताड़ा जिले में रहने वाले सरगना की धरपकड़ को साइबर पुलिस शीघ्र ही जामताड़ा जा सकती है। थाने में हाजिर अंतरराज्यीय ठग पौलुस मुर्मू ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका मिर्जापुर का एक साथी प्रिंस पटेल जेल में बंद है जबकि दूसरा सोनभ्रद का कुणाल यादव है। सेवानिवृत्त दारोगा की ठगी का ढाई लाख रुपया उसके खाते में गया था और ढाई लाख रुपया कुणाल यादव के खाते में है जो वाराणसी के जेल में बंद है।

    ओडिशा, बिहार, पटना समेत फतेहपुर

    इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि हत्थे चढ़े ठग पौलुस मुर्मू के खाते से बीते तीन दिनों मे 4 लाख 16 हजार रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। इसके मोबाइल में फतेहपुर के नवाब आलम के साथ पटना, बिहार के अमूल सोनकर, ओडिशा के मलाया कुमार, फतेहपुर के मो. शादाब अहमद व जुमई, बिहार के विवेक कुमार का ब्योरा मिला है जिनसे इस ठग ने लाखों की ठगी की है। ठग को जेल भेजकर अन्य इलेक्ट्रानिक व सर्विलांस से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने जनमानस को एपीके एप जैसे पेंशन आदि के एप न खोलने की सलाह दी।