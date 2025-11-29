फतेहपुर में पहिया फटने से बेकाबू कार ने बाइक सवारों को कुचला, दो भाइयों की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर आम्बापुर ओवरब्रिज के समीप रात दो बजे पीछे से आ रही कार का अगला टायर फट गया। जिससे कार अनियंत्रित होकर आगे जा रहे बाइक सवार पारिवारिक चचेरे भाइयों से टकरा गई। हादसे में कार बोनट के नीचे बाइक फंसकर करीब दस मीटर डिवाइडर तक घिसटते हुए चली गई।

80 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से रही कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई । सूचना पर पहुंची गश्ती पुलिस ने घायल चचेरे भाइयों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जहां इलाज दौरान दोनों चचेरे भाइयों की मौत हो गई। उधर शादी से लौट रहे कार सवार दो युवक बाल-बाल बच गए जबकि चालक भाग निकला।

हथगाम थाने के गौरी गांव में रहने वाले रामऔतार रैदास शुगर व ब्लेड प्रेशर के मरीज हैं। हालत बिगड़ने पर शुक्रवार को स्वजन इन्हें शहर के जीटी रोड स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। पैसा कम पड़ने पर 24 वर्षीय पुत्र विमलेश अपने चचेरे भाई 30 वर्षीय अवधेश रैदास के साथ बाइक से नर्सिंग होम आ रहे थे।

देर रात दो बजे हाईवे पर थरियांव थाने के आम्बापुर के समीप पीछे से आ रही कार के दाहिनी ओर का अगला पहिया फट गया। जिससे कार अनियंत्रित होकर आगे जा रहे बाइक सवारों को कुचलते हुए डिवाइडर में जा घुसी। हादसे में कार के आगे बाइक फंसकर दस मीटर तक घिसट गई जिससे दोनो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गई।

बाइक सवारों के पीछे दूसरी बाइक से आ रहे गांव के भोला व रामबाबू ने गश्ती पुलिस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए जहां इलाज दौरान विमलेश व अवधेश की मौत हो गई। विमलेश की अभी 24 नवंबर 2025 को शादी हुई थी। घटनास्थल पर पुलिस को हेलमेट भी नहीं मिला। हालांकि दिवंगत के भाई कमलेश ने बताया कि हेलमेट पहने थे।

इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि कार का अगला पहिया फटने से हादसा हुआ है, कार छोड़कर चालक भाग निकला। तहरीर मिलने पर अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। कार की स्पीड करीब 80 किमी.प्रति घंटा थी।

कार सवार बोले, बुकिंग में थी कार हादसे में बाल-बाल बचे एटा जिले के सकरौली थाने के सिरावली गांव में रहने वाले विश्वप्रताप सिंह व फिरोजाबाद जिले के रामनगर में रहने वाले प्रदीप सिंह ने बताया कि वह प्रयागराज के नैनी में दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने गए थे।