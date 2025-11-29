Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहपुर में पहिया फटने से बेकाबू कार ने बाइक सवारों को कुचला, दो भाइयों की मौत

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कार का टायर फटने से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विमलेश की शादी 24 नवंबर 2025 को होनी थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर आम्बापुर ओवरब्रिज के समीप रात दो बजे पीछे से आ रही कार का अगला टायर फट गया। जिससे कार अनियंत्रित होकर आगे जा रहे बाइक सवार पारिवारिक चचेरे भाइयों से टकरा गई। हादसे में कार बोनट के नीचे बाइक फंसकर करीब दस मीटर डिवाइडर तक घिसटते हुए चली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    80 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से रही कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई । सूचना पर पहुंची गश्ती पुलिस ने घायल चचेरे भाइयों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा जहां इलाज दौरान दोनों चचेरे भाइयों की मौत हो गई। उधर शादी से लौट रहे कार सवार दो युवक बाल-बाल बच गए जबकि चालक भाग निकला।

    हथगाम थाने के गौरी गांव में रहने वाले रामऔतार रैदास शुगर व ब्लेड प्रेशर के मरीज हैं। हालत बिगड़ने पर शुक्रवार को स्वजन इन्हें शहर के जीटी रोड स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। पैसा कम पड़ने पर 24 वर्षीय पुत्र विमलेश अपने चचेरे भाई 30 वर्षीय अवधेश रैदास के साथ बाइक से नर्सिंग होम आ रहे थे।

    देर रात दो बजे हाईवे पर थरियांव थाने के आम्बापुर के समीप पीछे से आ रही कार के दाहिनी ओर का अगला पहिया फट गया। जिससे कार अनियंत्रित होकर आगे जा रहे बाइक सवारों को कुचलते हुए डिवाइडर में जा घुसी। हादसे में कार के आगे बाइक फंसकर दस मीटर तक घिसट गई जिससे दोनो वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गई।

    बाइक सवारों के पीछे दूसरी बाइक से आ रहे गांव के भोला व रामबाबू ने गश्ती पुलिस के जरिए घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए जहां इलाज दौरान विमलेश व अवधेश की मौत हो गई। विमलेश की अभी 24 नवंबर 2025 को शादी हुई थी। घटनास्थल पर पुलिस को हेलमेट भी नहीं मिला। हालांकि दिवंगत के भाई कमलेश ने बताया कि हेलमेट पहने थे।

    इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि कार का अगला पहिया फटने से हादसा हुआ है, कार छोड़कर चालक भाग निकला। तहरीर मिलने पर अज्ञात चालक पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। कार की स्पीड करीब 80 किमी.प्रति घंटा थी।

    कार सवार बोले, बुकिंग में थी कार

    हादसे में बाल-बाल बचे एटा जिले के सकरौली थाने के सिरावली गांव में रहने वाले विश्वप्रताप सिंह व फिरोजाबाद जिले के रामनगर में रहने वाले प्रदीप सिंह ने बताया कि वह प्रयागराज के नैनी में दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने गए थे।

    वहां से वह वापस कानपुर की ओर जा रहे थे।तभी हादसा हो गया। चालक भाग निकला। पुलिस ने उन्हें कार से बाहर निकाला, जो कार को बुकिंग में प्रयागराज लेकर गए थे। कार सवारों को पुलिस ने जाने दिया।