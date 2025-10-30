Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी का झांसा देकर BSc की छात्रा का किया अपहरण, पिता बोले- वो मेरी बेटी को...

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:24 PM (IST)

    फतेहपुर में बीएससी की छात्रा का अपहरण हो गया। आरोप है कि अपहरणकर्ता ने शादी का झूठा वादा किया था। लड़की के पिता ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बेटी को धोखे से फंसाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और छात्रा को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शादी का झांसा देकर बीएसी की छात्रा को गांव का एक युवक बाइक से अगवा कर ले गया। बहकावे में आकर युवती घर से 65 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई। तहरीर मिलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अपहृत युवती की खोजबीन में जुटी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थरियांव थाने के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस दी गई तहरीर में स्पष्ट किया है कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री शहर क्षेत्र के एक महाविद्यालय में बीएससी की छात्रा है। बीते 28 अक्टूबर 2025 को ढाई बजे पुत्री अपनी मां के साथ घर से खेत जा रही थी। रास्ते में ही गांव का विकास कुमार मिला और पुत्री को शादी का शादी का झांसा देकर बाइक में बिठाकर कहीं ले गया।

    उसकी पत्नी ने पुत्री को ले जाते हुए देखा।शाम को वह घर आया तो पत्नी ने बताया कि बहकावे में पुत्री घर से नकदी व जेवर ले गई। उसे आशंका है कि पैसे व जेवर की लालच में आरोपित उसकी पुत्री को कहीं बेच सकता है या फिर हत्या करा देगा। खोजने की गुहार लगाई। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित का मोबाइल फोन लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है, शीघ्र ही युवती को सकुशल ढूंढ लिया जायेगा।