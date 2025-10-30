शादी का झांसा देकर BSc की छात्रा का किया अपहरण, पिता बोले- वो मेरी बेटी को...

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शादी का झांसा देकर बीएसी की छात्रा को गांव का एक युवक बाइक से अगवा कर ले गया। बहकावे में आकर युवती घर से 65 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई। तहरीर मिलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर अपहृत युवती की खोजबीन में जुटी हुई है।

थरियांव थाने के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस दी गई तहरीर में स्पष्ट किया है कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री शहर क्षेत्र के एक महाविद्यालय में बीएससी की छात्रा है। बीते 28 अक्टूबर 2025 को ढाई बजे पुत्री अपनी मां के साथ घर से खेत जा रही थी। रास्ते में ही गांव का विकास कुमार मिला और पुत्री को शादी का शादी का झांसा देकर बाइक में बिठाकर कहीं ले गया।