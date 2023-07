UP Tomato Theft बार‍िश के बाद आसमान छू रहे सब्‍ज‍ियों के दामों ने टमाटर के रेट 200 से 250 क‍िलो तक पहुंचा द‍िये। यूपी सह‍ित देश के कई ह‍िस्‍सों में टमाटर की चोरी शुरु हो गई। फतेहपुर में चोर टमाटर के साथ दस-दस क‍िलो अदरक और म‍िर्च भी चोरी कर ले गए थे। घटना के बाद पुल‍िस ने मामले की छानबीन की और दो चोरों को दबोच ल‍िया।

UP Tomato Theft: यूपी के फतेहपुर में टमाटर चोरी, दो चोर गिरफ्तार

औंग (फतेहपुर ), संवाद सूत्र। कस्बे के सब्जी बाजार की दो दुकानों से टमाटर, अदरक व मिर्च चोरी के मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार की रात चोरों के सब्जी कारोबारियों की दुकान से टमाटर, अदरख व मिर्च चोरी कर लिया था। चोरों ने महंगाई से इतरा रहे टमाटर को तुरंत बेंच डाला, पुलिस ने मिर्च व अदरख बरामद कर ली है। कानपुर-प्रयागराज हाईवे किनारे कस्बे की सब्जी बाजार से चोर औंग कस्बा निवासी नईम व कल्यानपुर थाने के साई गांव निवासी रामजी की दुकान का टट्टर खोलकर 26 किलो टमाटर, 25 किलो मिर्च व आठ किलो अदरक चोरी कर ले गए। महंगाई के कारण टमाटर चोीर की घटना सुर्खियों में आ गई और पुलिस ने शिकायत मिलने के साथ ही चोरों की खोजबीन शुरू कर दी। पता न लगने पर दुकानदार रामजी ने पुलिस को नामजद तहरीर दिया। गुरुवार की दोपहर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने आरोपित कस्बा निवासी कामता प्रसाद व मो. इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों के पास से अदरक व मिर्च बरामद की गई है, टमाटर बेंच दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया ट्रवीट जिले के औंग कस्बे में टमाटर चोरी का मामला सुर्खियों में आया तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार में आसमान चूमती महंगाई पर चुटकी लेते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि अब स्पेशल टास्क फोर्स का नाम बदलकर स्पेशल टमाटर फोर्स कर देना चाहिए।

