    फर्रुखाबाद में हत्या के बाद रेलवे अंडरपास के पास झाड़ियों में फेंका शव, युवक पर दर्ज थे कई FIR

    By Prashant Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:05 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में 25 वर्षीय विक्रम राजपूत का शव रेलवे अंडरपास के पास झाड़ियों में मिला। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी और शव को कहीं और से लाकर फेंका गया ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। युवक की हत्या करने के बाद शव रेलवे अंडरपास के पास झाड़ियों में फेंक दिया। सुबह लोगों ने शव पड़ा देखा तो पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल से फोरेंसिक टीम से साक्ष्य संकलित कराए।

    मशक्कत के बाद देर शाम को शव की शिनाख्त हुई तो पता चला कि इस युवक के खिलाफ चोरी और आर्म्स एक्ट समेत छह मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ पूर्व में गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस दिल्ली में रह रहे स्वजन के आने का इंतजार कर रही है।

    मंगलवार सुबह 6:30 बजे रेलवे अंडरपास नगला बहादुर के निकट गांव नगला नगला चंपत स्थित झाड़ियों में 25 वर्षीय युवक का शव मिला। नगला चंपत निवासी सुमित ने शव देखा तो उन्हाेंने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी।

    प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने सुमित से घटना के संबंध में पूछताछ की। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अजय वर्मा ने भी घटनास्थल का जायजा लेते हुए फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित कराए। युवक की गर्दन में रस्सी से गला कसने के निशान थे और शरीर में भी चोटें थीं। मुंह से खून निकल रहा था। घटनास्थल पर शव के घसीटे जाने के निशान पाए गए।

    शव देखने से लग रहा है कि अन्य स्थान पर पिटाई व रस्सी से गला कसकर युवक की हत्या की गई है। शव यहां पर लाकर डाला गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अन्य स्थान से युवक का शव लाकर यहां पर डाला गया है।

    पुलिस ने उसकी शिनाख्त के लिए देर शाम को इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित की। इंटरनेट मीडिया पर फोटो देखकर कमालगंज क्षेत्र के गांव बलीपुर निवासी डालचंद्र राजपूत ने शव की शिनाख्त अपने भतीजे विक्रम राजपूत पुत्र सर्वेश राजपूत के रूप की।

    उन्होंने बताया कि विक्रम अंडे की ढेली पर काम करता था। सोमवार से यह गायब था। विक्रम का एक बड़ा भाई विकास है। विकास व उसके पिता सर्वेश परिवार के साथ दिल्ली में रह रहे हैं।

    प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि शव की शिनाख्त विक्रम के रूप में हुई है। स्वजन के दिल्ली से आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विक्रम आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट के थाना कमालगंज, कादरीगेट व जीआरपी में छह मुकदमे दर्ज हैं।