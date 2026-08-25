UP Flood Alert: फर्रुखाबाद से बुंदेलखंड तक बढ़ा बाढ़ का खतरा, 62 हजार लोग प्रभावित; उन्नाव-कानपुर में भी बढ़ी गंगा

जागरण टीम, फर्रुखाबाद। कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, उन्नाव व फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में गंगा चेतावनी बिंदु पार कर गई हैं। यहां के 66 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। इनमें रहने वाले लगभग 60 हजार ग्रामीण परेशान हैं। इसके अलावा चित्रकूट में मंदाकिनी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं, गंगा नदी का जलस्तर से बढ़ने से उन्नाव के कई गांवों में आवागमन बाधित होने लगा है। फतेहपुर में भी गंगा का जल स्तर बढ़ने से तीन गांवों में अलर्ट जारी किया गया।

उफनाई गंगा के पानी में डूबा खतरे का निशान मंगलवार को उफनाई गंगा के पानी में खतरे का निशान डूब गया। गंगा का जलस्तर समुद्र तल से 137.10 मीटर ऊंचाई पर स्थित खतरे के निशान पर पहुंच गया है। नरौरा बांध से गंगा में 122848 क्यूसेक, हरिद्वार बैराज से 71149 क्यूसेक, बिजनौर से 69977 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे गंगा के और बढ़ने की संभावना है।

रामगंगा का भी बढ़ा जलस्तर उधर रामगंगा का जलस्तर भी 5 सेंटीमीटर बढ़कर 136.20 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है। हालांकि रामगंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 40 सेंटीमीटर दूर है। खोह, हरेली, रामनगर से रामगंगा में 4112 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगा में बाढ़ के कारण जिले में 66 से अधिक गांव के करीब 60 हजार लोगों का जनजीवन प्रभावित है। शमसाबाद क्षेत्र के समैचीपुर चितार और सदर तहसील क्षेत्र के कटरी भीमपुर के मजरा दौली की मड़ैया में कटान तेज हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग शरणालयों में हैं या फिर सड़क किनारे डेरा जमाए हैं।

गांवों के संपर्क मार्ग तेज धार में बहे गंगा के उफनाने से अमृतपुर क्षेत्र के गांवों के संपर्क मार्गों पानी की तेज धार बह रही है। जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चित्रकूट डिप पर तीन फीट से अधिक पानी बहने से आवागमन बंद कर दिया गया है। ग्रामीण जानजोखिम में डालकर पैदल निकल रहे हैं।

चित्रकूट में पानी में डूबे घर चित्रकूट के घरों में पानी अधिक होने से पीड़ितों ने दोबारा सड़क पर डेरा जमा लिया है। बरुआ संपर्क मार्ग पर बनी पुलिया के दोनो तरफ दो फिट से अधिक पानी तेज धार से बह रहा है। पीड़ितों को राहत सामिग्री भी वितरित नही की गई है। फखरपुर संपर्क मार्ग पर तीन फीट पानी बहने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। राजेपुर डिप पर एक फिट से अधिक पानी बहने लगा है।बाढ़ प्रभावित गांवों की आपूर्ति बंद होने व मच्छरों के प्रकोप बढ़ने से लोग रात जागकर काट रहे हैं।