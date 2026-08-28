UP Flood Alert: कानपुर से बुंदेलखंड तक 500 गांव प्रभावित, एक की मौत व 12 घायल

जागरण टीम, फर्रुखाबाद। कानपुर, बुंदेलखंड व आसपास जिलों में गंगा, यमुना, मंदाकिनी व सहायक नदियों में उफान जारी है। फर्रुखाबाद में 100 गांव प्रभावित होने से 75 हजार से अधिक लोग परेशान हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर समुद्र तल से 112.84 मीटर पर पहुंच गया है। तटवर्ती गांव पानी से घिरे हैं। उन्नाव में जलस्तर चेतावनी बिंदु से 84 सेंटीमीटर ऊपर है। फतेहपुर में गंगा खतरे के निशान से केवल दो सेंटीमीटर नीचे बह रही है।

चित्रकूट में मंदाकिनी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान से केवल 75 सेंटीमीटर नीचे है। यहां एक महिला की दीवार के मलबे में दबकर मौत हो गई। बांदा में नून नदी के रपटे डूबने से गांवों में आवागमन बाधित है, जबकि दीवार गिरने से पांच महिलाएं घायल हो गईं। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। महोबा व जालौन में छोटी नदियों व नालों में उफान से 200-200 गांवों के संपर्क मुख्य मार्गों से कट गए हैं। 24 घंटे में सात लोगों और उनके पशुओं को बचाया गया।

खेतों में भरे बाढ़ के पानी में नाव से निकलते महमदपुर गढ़िया के लोग। जागरण फर्रुखाबाद में जलस्तर घटने के बाद भी खतरे के निशान के करीब गंगा गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी खतरे के निशान के करीब बह है। भाइयों को राखी बांधने आई महिलाएं बाढ़ के पानी में नाव व ट्रैक्टर से घर पहुंचीं। तीसराम की मड़ैया जाने के लिए महिलाएं नाविक के इंतजार में एक घंटे बैठी रहीं। घरों में बाढ़ का पानी भरा होने से ग्रामीण मकान की छत व सड़क किनारे पालीथीन के नीचे परिवार के साथ गुजर कर रहे हैं। तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी ने पीड़ितों की और मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

ये गांव सबसे ज्यादा प्रभावित गंगा का जलस्तर शुक्रवार को 10 सेंटीमीटर घटकर समुद्र तल से 137.05 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है। गंगा का खतरे का निशान 137.10 मीटर पर दर्ज है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नरौरा बांध से गंगा में 96,219 क्यूसेक, हरिद्वार बैराज से 71,202 क्यूसेक व बिजनौर से 56,421 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। रामगंगा का जलस्तर 25 सेंटीमीटर घटकर 135.80 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है। खोह, हरेली व रामनगर से रामगंगा में 10,305 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जिससे रामगंगा के जलस्तर में वृद्धि होगी। गंगा की बाढ़ का पानी अमृतपुर क्षेत्र के गांव अंबरपुर, रामपुर, जगतपुर, जोगराजपुर, अंबरपुर की मड़ैया व चित्रकूट के घरों में भरा है। जिससे पीड़ित सड़क किनारे व मकान की छत पर पालीथीन के नीचे परिवार के साथ गुजर कर रहे हैं।

बदायूं मार्ग पर आवागमन बंद शुक्रवार को तेज धूप निकलने से पीड़ित उमस भरी गर्मी में बेहाल रहे। ग्रामीण पेड़ के नीचे बैठे रहे। खेतों में एक माह से अधिक बाढ़ का पानी भरा है। जिससे फसलें खराब होने लगी हैं और ग्रामीणों के सामने मवेशियों के चारे के संकट हो गया है। ग्रामीण मवेशियों के चारे के लिए भटक रहे हैं। कुसुमापुर के राजू बताते हैं कि मवेशियों के चारे के लिए रामगंगा की कटरी में जाना पड़ता है।बाढ़ प्रभावित गांवों की आपूर्ति बंद होने से ग्रामीण अंधेरे में रात गुजार रहे हैं। तीसराम की मड़ैया व बंगला में ग्रामीण बुखार व जुकाम से परेशान हैं और झोलाछाप से इलाज करा रहे हैं। चित्रकूट डिप पर ढाई फीट बाढ़ का पानी तेज धार से बह रहा है। जिससे बदायूं मार्ग पर आवागमन बंद है। डिप के दोनो तरफ बल्लियां लगाकर पुलिस तैनात है।

भाइयों को राखी बांधने आई महिलाएं नाव व ट्रैक्टर से पहुंची तीसराम की मड़ैया व बंगला गांव गंगा की बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है। आवागमन के लिए चार मोटरवोट लगाए गए हैं। शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे भाई को राखी बांधने आई शिखा, शारदा, राधा व सुमन देवी मोटरवोट पर बैठ गईं। आधा घंटे बाद नाविक पेट्रोल लेने की कहकर चला गया। एक घंटे से अधिक महिलाएं बच्चों के साथ धूप में खड़े मोटरवोट पर बैठी रहीं। शारदा के दो वर्ष का बच्चा गर्मी से परेशान रोने लगा। जबकि चार मोटरवोट सड़क किनारे खड़े थे और तीनों नाविक भी बैठे थे। शिखा ने बताया कि वह एटा से राखी बांधने आई हैं और एक घंटे से अधिक समय से मोटरवोट पर नाविक के इंतजार में धूप में बैठी हैं। तहसीलदार शशांक सिंह ने बताया कि तीसराम की मड़ैया में चार मोटरवोट लगाए गए हैं। नाविकों द्वारा ग्रामीणों से अभद्रता करने की जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो नाविकों को हटाकर दूसरे नाविक लगाए जाएंगे।

फर्रुखाबाद के समैचीपुर चितार में एक मकान व दो झोपड़ी गंगा में कटीं बाढ़ के पानी की तेज धार में गांव समैचीपुर चितार में एक पक्का मकान व दो झोपड़ी गंगा में कट गयीं। वहीं शाहजहांपुर मार्ग पर गांव चौरा के पास बाढ़ का पानी बह रहा है। रक्षाबंधन पर मायके जाने वाली महिलाएं बाढ़ के पानी से होकर गयीं। गंगा की बाढ़ का पानी ग्राम पंचायत भगवानपुर, बांसखेड़ा, नगला वसोला, जटपुरा कैलियाई आदि गांवों में भरा है। ग्राम पंचायत समैचीपुर चितार व कटरी तौफीक में कटान भी हो रहा है। समैचीपुर चितार में इंदाज का पक्का मकान गंगा में कट गया। वहीं जानियाज व कड़ा की झोपड़ी गंगा में समा गयीं।

चित्रकूट डिप में पानी की धार में ट्रैक्टर से जातीं भाई को राखी बांधने आई महिलाएं। जागरण सड़क पर बह रहा डेढ़ फीट पानी ढाई घाट से जनपद शाहजहांपुर जाने वाले मार्ग पर गांव चौरा के पास डेढ़ फीट से अधिक बाढ़ का पानी सड़क पर बह रहा है। हालांकि आवागमन बाधित नहीं है। सभी वाहन व पैदल यात्री पानी में घुसकर निकल रहे हैं। रक्षाबंधन पर मायके जाने वाली महिलाएं ई-रिक्शा व अन्य वाहनों में सवार होकर बाढ़ के पानी से निकलीं। भगवानपुर, नगला बसोला व बांसखेड़ा जाने वाली महिलाओं को भी पानी में घुसकर जाना पड़ा। क्षेत्रीय लेखपाल पंकज चौहान ने बताया कि एक पक्का मकान व दो झोपड़ियां गंगा में कटी हैं। ग्रामीणों से बाढ़ शरणालय में पहुंचने को कहा गया है, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हैं।

बांदा में तुर्री नाला जलमग्न, 12 गांवों का आवागमन बंद केन नदी का जलस्तर बढ़ने से सिंधन कला गांव के पास तुर्री नाला जलमग्न हो गया। नाले में बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ आने से सिंधन कला समेत करीब 12 गांवों और मजरों का आवागमन बंद हो गया है। हालात को देखते हुए एसडीएम पैलानी भूपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को नदी पार करते समय विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी। सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट भी तैनात की गई है।

इन गांवों मजरों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित केन नदी में पानी बढ़ने से सिंधन खुर्द, तगड़ा डेरा, पंडवन डेरा, बेलहटी डेरा, बेसन डेरा, गुरगंवां, लसड़ा, बसधरी, पचकौरी, अदरी और रामदयाल का डेरा समेत करीब एक दर्जन गांवों और मजरों का आवागमन प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों के आने-जाने के लिए मौके पर नाव लगाई गई है। एसडीएम ने नाव से नदी पार करने वालों के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया है। नाविकों को भी क्षमता के अनुसार सीमित संख्या में लोगों को ही नाव में बैठाने के निर्देश दिए गए हैं।

चित्रकूट में बरदहा के चमरौहा रपटा पर डेढ़ फीट पानी, पीएसी का स्टीमर लगा रुक-रुककर हो रही बारिश से बरदहा नदी भी उफान पर रही। चमरौहा पुल व रपटा पर पानी बढ़ने से पाठा क्षेत्र के 12 से अधिक गांवों का तहसील और जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित रहा। चमरौहा, मऊ गुरदरी, सकरौहा, रानीपुर, कुबरी और टेढ़वा समेत आसपास के गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ी। बाजार आने-जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। तहसीलदार दयाशंकर वर्मा ने बताया कि चमरौहा रपटा पर करीब डेढ़ फीट पानी चल रहा है। ग्रामीणों की मदद के लिए प्रयागराज नैनी की 42 वीं पीएसी टीम का एक स्टीमर चमरौहा घाट पर लगाया गया है।

चमरौंहा रपटा के ऊपर बहता बरदहा नदी का पानी। जागरण मंदाकिनी ने फिर बढ़ाई चिंता वहीं, खतरे के निशान से नीचे उतरकर राहत देने लगी मंदाकिनी नदी ने शुक्रवार को एक बार फिर चिंता बढ़ा दी। मध्य प्रदेश सीमा समेत चित्रकूट में भोर चार बजे से हो रही मूसलाधार बारिश का असर नदी के जलस्तर पर दिखा। दोपहर 12 बजे तक मंदाकिनी का पानी बढ़कर 125.850 मीटर पहुंच गया। यह खतरे के निशान 126.500 मीटर से महज 75 सेंटीमीटर नीचे रहा। पिछले कुछ घंटों में करीब 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ते पानी ने प्रशासन और सिंचाई विभाग को सतर्क कर दिया।

मंदाकिनी नदी की बाढ़ में डूबा कर्वी नगर का पुल घाट। जागरण दीवार भरभराकर गिरी, मलबे में दबकर महिला की मौत लगातार बारिश के बीच कच्चे मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर 35 वर्षीय करुणा देवी की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह खाना बनाने के लिए घर में रखी लकड़ियां निकाल रही थी। थाना बहिलपुरवा के गौतमपुर मजरा रुखमाखुर्द निवासी आशीष पांडेय ने बताया कि पत्नी करुणा देवी के ऊपर गुरुवार शाम को कच्चे मकान की दीवार गिर गई थी। उसको मलबे से निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि कच्चे मकान की दीवार बारिश में गिरी होने से जर्जर हो गई थी।

कानपुर-शुक्लागंज पुल पर नजर आता गंगा का बढ़ा जलस्तर। जागरण उन्नाव में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 84 सेमी ऊपर, फसलों पर मंडराया संकट गंगा का जलस्तर बीते 14 घंटों में दो सेंटीमीटर और बढ़ गया है। यह चेतावनी बिंदु 112.000 मीटर से 84 सेंटीमीटर ऊपर हैं। जैसे-जैसे गंगा उफान पर पहुंच रहीं हैं, तटवर्ती गांवों के निवासियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बीघापुर तहसील क्षेत्र के कटरी के गांव धरमपुर मंझा में पानी पहुंच गया है। धरमपुर के प्रावि व जूनियर स्कूलों में भी पानी भर गया है। रतुआ खेड़ा, पंखूपुर में भी पानी भर गया। वहीं पसनिया खेड़ा मार्ग में पानी भर गया है। धरमपुर व मंझा गांवों के कुछ परिवारों ने पड़ोसी जनपद फतेहपुर के शिवराजपुर गांव में शरण ली है।

दो मार्ग डूबे, जोखिम उठा ग्रामीण कर रहे आवागमन फतेहपुर चौरासी ब्लाक क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कुशेहर बंगला व सहरिया सलेमपुर आदि के लिए आने जाने वाले दो मार्गों पर पानी भर गया है। ग्रामीण पानी मझाकर आवागमन कर रहे हैं। कुशेहर बंगला व सहरिया सलेमपुर गांव को जाने वाले चिरंजीवपुरवा से डामरीकृत मार्ग व कबूलपुर से खडंजा मार्ग दोनों पर ही पानी भर गया है। चिरंजीवपुरवा की पुलिया के पास अधिक पानी भरा है। पवन, पुनीत, मोहित मिश्रा, ओम पांडेय, प्रमोद पांडेय आदि ने बताया कि दोनों मार्गों पर पानी भरने से आवागमन में परेशानी हो रही है। रुस्तमपुर गांव में किसानों की फसलों में पानी भरने लगा है। बांगरमऊ एसडीएम बृजमोहन शुक्ला ने बताया कि बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी है।