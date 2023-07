पुलिस अधीक्षक विकास कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नायक रैंक के आफीसर का शव बैरक में पड़ा था। उनके हाथ में एसएलआर थी। गोली उनके गर्दन के पास लगी है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में खुदकुशी मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

Suicide : राजपूत रेजीमेंट की बैरक में एनसीओ ने एसएलआर से की खुदकुशी; जोधपुर के डूंगर गांव निवासी थे एनसीओ

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : राजपूत रेजीमेंटल सेंटर में तैनात नान कमीशंड अधिकारी (एनसीओ) ने बैरक में सेल्फ लोडिंग रायफल (एसएलआर) से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सैनिकों ने घटना के बारे में सैन्य अधिकारियों को बताया। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। फारेसिंक टीम ने साक्ष्य जुटाए। राजस्थान के जनपद जोधपुर के गांव डूंगर निवासी 32 वर्षीय नायक राजेंद्र कुमार राजपूत रेजीमेंट सेंटर में नायक के पद पर तैनात थे। शनिवार शाम को उन्होंने बैरक में गोली मार ली। गोली उनके गर्दन के पास लगी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। साथी सैनिकों ने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को दी। इसके बाद सैन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद सीओ सिटी प्रदीप कुमार, फतेहगढ़ कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सचिन कुमार सिंह, कर्नलगंज चौकी प्रभारी भुकेश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। फारेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नायक रैंक के आफीसर का शव बैरक में पड़ा था। उनके हाथ में एसएलआर थी। गोली उनके गर्दन के पास लगी है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में खुदकुशी मामला प्रतीत हो रहा है। हालांकि विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

Edited By: Mohammed Ammar