इटावा-बरेली हाईवे पर गंगा पुल पर पैदल यात्रियों के खतरा, ज्वाइंट के पास हुआ गड्ढा, एक साल पहले कराई गई थी मरम्मत

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इटावा-बरेली हाईवे पर एक वर्ष पहले करीब एक महीने तक यातायात को रोक कर की गई मरम्मत के नाम पर जमकर धांधली हुई। मरम्मत के बाद एक वर्ष में कई बार कई जगहों पर पुल के ज्वाइंट में दरार आ गई। इससे वाहनों के लिए खतरा हो गया। अब पुल के फुटपाथ पर ज्वाइंट खुल गया और बड़ा गड्ढा हो गया। इससे किसी भी पैदल यात्री का पैर जरा सी चूक होने पर उसमें घुस सकता है और वह हादसे का शिकार हो जाएगा है।

यह स्थिति तब और ज्यादा गंभीर है, जब सावन के महीने में प्रतिदिन हजारों और रविवार की रात में लाखों की तादात में कांवड़ियां पांचाल घाट पर जल भरने आते हैं। हालांकि इसकी सूचना आते ही जिलाधिकारी की फटकार के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से ज्वाइंट खुलने से हुए गड्ढे की मरम्मत शुरू करा दी गई है।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इटावा-बरेली हाईवे पर गंगा पर बने पांचालघाट पुल की वर्ष 2025 में मरम्मत कराई गई थी। इसमें करीब 50 लाख रुपये खर्च भी किया गया था। मरम्मत के समय करीब एक महीने से अधिक पुल पर यातायात बंद रखा गया था। मरम्मत के बाद चार से पांच बार ज्वाइंट खुल चुके हैं। इसे पुल की मरम्मत में गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा गया, इसकी हकीकत सामने आने लगी है।

पुल के पश्चिमी हिस्से का फिर से ज्वाइंट खुल जाने से फुटपाथ पर बड़ा गड्ढा हो गया। उसकी सरिया निकल गई और कंकरीट पुल के नीचे गिर गई। इससे गड्ढा से पुल के नीचे बह रही गंगा का जल दिखने लगा है। यह गड्ढा आवागमन करने वाले लोगों के लिए खतरा बन गया। एनएचएआइ की ओर से बुधवार को ज्वाइंट और गड्ढा की मरम्मत शुरू कराई गई। इससे आवागमन में वाहन चालकों को दिक्कत उठानी पड़ रही है।