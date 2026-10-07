यूपी में पीएमश्री स्कूलों में छात्राओं को मिलेगी विशेष सुविधाएं, प्रति माह डॉक्टर आकर करेंगे जागरूक

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएं किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था में होती है। उनके शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन से होने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है।

जिससे वह न सिर्फ अपनी जिज्ञासाओं एवं समस्याओं को आसानी से सुलझा सकें, बल्कि एक स्वस्थ जीवन भी जी सकें। इसके लिए पीएमश्री विद्यालयों में छात्राओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में आवश्यक वस्तुओं की बैंक बनाई जाएगी, जिससे आवश्यकता पढ़ने पर छात्राएं प्राप्त कर सके।

बेसिक शिक्षा विभाग के जिले में 13 विद्यालय पीएमश्री में चयनित हैं, इसमें सात विद्यालय उच्च प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (एमएचएम) क्लब का गठन मीना मंच सुगमकर्ता की देखरेख में होगा।