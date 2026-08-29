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फर्रुखाबाद: रंजिश के चलते पापड़ी दुकानदार की पीटकर हत्या, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 29 Aug 2026 12:43 PM (IST)

फर्रुखाबाद में मुकदमे की रंजिश के चलते एक पापड़ी दुकानदार आकाश कश्यप की घर में घुसकर पीट-पीटकर हत्या कर दी ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. फर्रुखाबाद में पापड़ी दुकानदार आकाश कश्यप की हत्या

  2. मुकदमे की पुरानी रंजिश में घर में घुसकर पीटा

  3. पत्नी ने पुलिस की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। रंजिश को लेकर मुहल्ले के लोगों ने शनिवार सुबह पापड़ी दुकानदार को घर में घुसकर जमकर पीट दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया। यहां पर युवक को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद हत्यारोपित की मौके से भाग गए। पुलिस हत्यारोपित की तलाश में दबिश दे रही है।

कादरीगेट के मुहल्ला गंगानगर कॉलोनी में शनिवार सुबह मुहल्ले के 10-15 लोगों ने घर में घुसकर 40 वर्षीय पापड़ी दुकानदार आकाश कश्यप उर्फ बटरा को लाठी डंडों पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्वजन उसे डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल ले गए। वहां पर डॉ. अनूप दीक्षित ने आकाश को मृत घोषित कर दिया।

दुकानदार करता था गाली गलौज, चल रही थी रंजिश

 घटना से पत्नी रूबी आदि स्वजन बिलखने लगे। स्वजन ने बताया कि आकाश दो माह पहले ही दिल्ली से घर आया था। उसका मुहल्ले के कुछ असरदार लोगों से विवाद चल रहा था। मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी रंजिश में आकाश की हत्या कर दी गई।

घटना को अंजाम देकर आरोपित घरों से हुए फरार

कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल चौधरी ने बताया कि आकाश लोगों को बेवजह गाली गलौज करते थे। इस मामले में आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका पूर्व में शांतिभंग में चालान किया था। गाली गलौज किए जाने पर ही आकाश की हत्या की गई है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पुलिस ने नहीं सुनी, लगाया लापरवाही का आरोप

आकाश की पत्नी रूबी ने बताया कि घटना के समय वह चौकी पर मदद मांगने गई थी, लेकिन वहां से सिर्फ एक पुलिसकर्मी ही मौके पर आया। अगर समय पर पुलिस बल पहुंच जाता तो उसके पति की जान बच सकती थी। उन्होंने बताया कि आरोपित लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे।

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