यूपी में गंगा का जल स्‍तर तेजी से बढ़ रहा है। फर्रूखाबाद में गंगा में आई बाढ़ के पानी में नहाने गया युवक डूब गया। गोताखोरों ने तीन घंटे की मशक्‍कत के बाद शव को बाहर न‍िकाला। बता दें कि इस वक्त उफनाई गंगा का पानी जोगराजपुर आदि गांवों के चारों ओर भरा है। गंगा के किनारे रहने वाले युवक तैर लेते हैं। सुरजीत तैरना नहीं जानता था।

Flood In UP: फर्रूखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबा युवक

राजेपुर, संवाद सूत्र। चचेरे सालों के साथ गंगा में आई बाढ़ के पानी में नहाने गया युवक गहरे पानी में डूब गया। चचेरे साले तैर कर पानी से बाहर निकल आए, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चला। तहसील प्रशासन की ओर से डूबे युवक की तलाश में गोताखोर लगाए गए, तीन घंटे की मशक्कत के बाद उसका शव घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर मिला। नवाबगंज क्षेत्र के गांव उखरा निवासी सुरजीत शर्मा उर्फ पिंटू राजेपुर क्षेत्र के गांव जोगराज स्थित ससुराल में अपने बीमार ससुर संतोष शर्मा को देखने के लिए शनिवार को आया था। रविवार सुबह वह अपने चचेरे साले लोकेश कुमार, अभिषेक कुमार व आलोक के साथ गांव के बाहर भरे गंगा की बाढ़ के पानी में नहाने गया था। चारों लोग नहा रहे थे। इसी दौरान सुरजीत शर्मा गहरे पानी में चला गया और डूब गया। उसको डूबते देख उसके चचेरे साले किसी तरह से तैर कर बाहर निकल आए। तीनों ने सुरजीत शर्मा को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। पानी के तेज बहाव में सुरजीत बह गया। आनन-फानन तीनों ने घटना की जानकारी गांव में दी तो स्वजन में चीख-पुकार मच गई। तहसीलदार अमृतपुर कर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक की तलाश में गोताखोरों को लगाया। गोताखोरों ने गांव के लोगों के साथ मिलकर तीन घंटे की मशक्कत की। तब घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा सुरजीत शव मिला।शव मिलते ही स्वजन में चीखपुकार मच गई। स्वजन ने बताया कि सुरजीत शर्मा का विवाह दो वर्ष पहले संतोष शर्मा की पुत्री अमिता के साथ हुआ था। उसके एक वर्ष का पुत्र गोलू है। बताते चलें कि इस वक्त उफनाई गंगा का पानी जोगराजपुर आदि गांवों के चारों ओर भरा है। गंगा के किनारे रहने वाले युवक तैर लेते हैं। सुरजीत तैरना नहीं जानता था।

