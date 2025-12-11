Language
    कानपुर-बांद्रा एक्सप्रेस में यात्रियों में धक्का-मुक्की, खिड़की का शीशा टूटा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:08 AM (IST)

    फर्रुखाबाद में कानपुर-बांद्रा एक्सप्रेस के यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की हो गई, जिसमें ट्रेन की खिड़की का शीशा टूट गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कानपुर बांद्रा एक्सप्रेस के रिजर्वेशन कोच में यात्री सीट पर बैठने को लेकर आपस में भिड़ गए। धक्का-मुक्की में एक यात्री के टकराने से शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे एक यात्री के हाथ में चोट लग गई। घटना जनपद कन्नौज के मलिकपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई।

    कानपुर-बांद्रा एक्सप्रेस में बुधवार देर-रात गुरसहायगंज रेलवे स्टेशन से पास हुई। तभी होगी संख्या एस-2 में यात्री आपस में सीट पर बैठने को लेकर विवाद करने लगे। बातचीत बढ़ी तो धक्का- मुक्की हो गयी। जिससे एक यात्री शीशा से टकरा गया। इससे खिड़की का शीशा टूट गया, उसमें हाथ लगने से जनपद उन्नाव के बीघापुर निवासी राहुल सिंह के चोट लग गई।

    ट्रेन के फर्रुखाबाद आने पर राहुल ने प्लेटफार्म पर मौजूद आरपीएफ के एक सिपाही को जानकारी दी। इसी बीच ट्रेन रवाना हो गई। जीआरपी थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया के हमसे एक व्यक्ति इस संबंध में फोन पर जानकारी पूछी थी। तब तक ट्रेन यहां से जा चुकी थी। लेकिन किसी ने शिकायत नहीं दी।