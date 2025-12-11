कानपुर-बांद्रा एक्सप्रेस में यात्रियों में धक्का-मुक्की, खिड़की का शीशा टूटा

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कानपुर बांद्रा एक्सप्रेस के रिजर्वेशन कोच में यात्री सीट पर बैठने को लेकर आपस में भिड़ गए। धक्का-मुक्की में एक यात्री के टकराने से शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे एक यात्री के हाथ में चोट लग गई। घटना जनपद कन्नौज के मलिकपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई।

