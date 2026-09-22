फर्रुखाबाद: नीबकरोरी धाम में दर्शन करने आए पूर्व सैनिक की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में मृत घोषित
फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद स्थित बाबा नीबकरोरी धाम में दर्शन करने आए कन्नौज निवासी 55 वर्षीय पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।
HighLights
कन्नौज निवासी पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह यादव की मौत।
फर्रुखाबाद के नीबकरोरी धाम में दर्शन के दौरान तबीयत बिगड़ी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जनपद कन्नौज थाना छिबरामऊ की आवास विकास कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह यादव अपनी पत्नी वीना, तिर्वा निवासी साढ़ू दीवान सिंह व साली गुड्डी देवी के साथ बुढ़वा मंगल पर सुबह मोहम्मदाबाद क्षेत्र स्थित बाबा नीबकरोरी धाम में दर्शन करने आए थे।
दीवान सिंह व गुड्डी देवी मुख्य गेट से दर्शन करने चले गए। पैरालिसिस होने के कारण भीड़ में जाने से असमर्थ महेंद्र प्रताप अपनी पत्नी के साथ चौकी के पास बैठ गए।
पुलिस ने उन्हें पिछले गेट से जाने की सलाह दी। करीब 7:15 बजे महेंद्र प्रताप जैसे ही पत्नी के साथ मंदिर के लिए उठकर चले, बेहोश होकर गिर गए। पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां मौजूद डॉ. अशोक शाक्य ने महेंद्र प्रताप को मृत घोषित कर दिया।