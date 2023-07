Farukhabad News : गड्ढों में गिरकर दो सगे भाईयों की डूबकर मौत; मिट्टी खोदाई के बाद भर गया था पानी

Farukhabad News Crime बता दें क‍ि गड्ढे गहरे होने के कारण दोनों भाई उसमें डूब गए। अन्य बच्चों ने घर आकर उनके स्वजन को जानकारी दी। स्वजन ने ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर गड्ढों में खोजबीन की। करीब आधा घंटे बाद अरुण व अतुल को पानी से बाहर निकाला जा सका। स्वजन दोनों को निजी चिकित्सक के यहां ले गए।

Farukhabad News : गड्ढों में गिरकर दो सगे भाईयों की डूबकर मौत; मिट्टी खुदाई के बाद भर गया था पानी

फर्रुखाबाद, जागरण ऑनलाइन टीम : थाना नवाबगंज के गांव सलेमपुर त्यौरी निवासी कुंवर पाल का 12 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार अपने 10 वर्षीय भाई अतुल कुमार व अन्य बच्चों के साथ खेतों की ओर भैस चराने गए थे। इसी दौरान दोनों भाई गांव वीरपुर के निकट बंद पड़े भट्ठे के आसपास मिट्टी खोदाई से बने गड्ढों में भरे वर्षा के पानी में घुस गए। गड्ढे गहरे होने के कारण दोनों भाई उसमें डूब गए। अन्य बच्चों ने घर आकर उनके स्वजन को जानकारी दी। स्वजन ने ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर गड्ढों में खोजबीन की। करीब आधा घंटे बाद अरुण व अतुल को पानी से बाहर निकाला जा सका। स्वजन दोनों को निजी चिकित्सक के यहां ले गए। चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। भाइयों के शव घर आते ही कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

