फर्रुखाबाद में शादी का झांसा देकर महिला सिपाही का शोषण, सैनिक पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फेसबुक पर दोस्ती के बाद सैनिक ने महिला सिपाही को शादी करने का झांसा दिया। उसने सिपाही को घर बुलाकर पांच दिन तक शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से टालमटोल करने लगा।

इस मामले में गाजीपुर में तैनात सिपाही ने आरोपित सैनिक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि जब उसकी शादी दूसरी जगह तय हुई तो आरोपित सैनिक ने उसकी आपत्तिजनक फोटो भेज दी। जिससे लड़के ने शादी करने से मना कर दिया।

जनपद अमेठी निवासी महिला सिपाही की इन दिनों जनपद गाजीपुर में तैनात है। सिपाही ने गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर कमालगंज के नगला खेम रैंगाई निवासी श्रीनगर में तैनात सैनिक सूरज राजपूत व उसकी मां रानी देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

महिला सिपाही ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2024 में फेसबुक से उनकी दोस्ती सैनिक से हुई थी। उसने शादी करने का भरोसा देकर उन्हें अपने झूठे प्रेमजाल में फंसा लिया। सैनिक की मां के बुलाने पर वह पांच दिन का अवकाश लेकर 17 मार्च 2025 को उसके घर आईं।