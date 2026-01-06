यूपी के इस जिले में भयंकर ठंड, नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक रहेंगे बंद

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। परिषदीय विद्यालयों की भांति अन्य बोर्ड से संचालित नर्सरी से आठवीं तक के विद्यालयों का 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी है। इस अवधि में अगर स्कूल खोले जाने पर संचालक व प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए वर्ष 2026 में रहने वाले अवकाश तालिका जारी की गई है। इसमें 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

परिषद सचिव के इस आदेश पर बीएसए ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक सभी परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त (सीबीएसई, आइसीएसई बोर्ड बोर्ड से संचालित) विद्यालयों का 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है।