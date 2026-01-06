Language
    पंचायत सूची में फिर तलाशेंगे डुप्लीकेट वोटर, विधानसभा सूची से अंतर का असर

    By Tafheen Khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:26 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी की बजाय 28 मार्च 2026 को ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में अब संशोधन कर अंतिम चरण को करीब दो माह और आगे बढ़ा दिया गया है।

    हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसका कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन इस निर्णय को पंचायत मतदाता सूची में विधानसभा से काफी अधिक मतदाता सामने आने के बाद लिया गया माना जा रहा है।

    संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब पंचायत मतदाता सूची का छह फरवरी के स्थान पर 28 मार्च अंतिम प्रकाशन को होगा।

    पूर्व घोषित कार्यक्रम में सात से 12 जनवरी के बीच दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाना था। इसके बाद सूचियों का कंप्यूटरीकरण कर आठ फरवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाना था।

    अब संशोधित कार्यक्रम में सात जनवरी से 20 फरवरी तक संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन और दावे आपत्तियों के निस्तारण कर सूची को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा।

    21 फरवरी से 16 मार्च तक पूरक सूचियों का कंप्यूटरीकरण कर उसे मूल सूची में समाहित किया जाएगा। 17 मार्च से 27 मार्च तक वार्ड मैपिंग, स्टेट वोटर नंबर (एसवीएन) आवंटन और फोटो प्रतियों की तैयारी पूर्ण करने के बाद 28 मार्च 2026 को त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।