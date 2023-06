400 रुपये की लूट मामले में शराबी ने पुलिस को रातभर छकाया, फोन करके बदलता रहा लोकेशन; आखिर में कर दिया स्विच ऑफ

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के सोमवार देर रात को किसी ने यूपी 112 पर सूचना दी कि आवास विकास में लकूला से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने उसके रुपये लूट लिए। इस पर हरकत में आई पुलिस बताए स्थान पर पहुंची। पाश इलाके में लूट की सूचना से थाने में सनसनी फैल गई पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन फोन करने वाले ने स्विच ऑफ कर दिया।

लूट की सूचना पर रातभर नाचती रही पुलिस, शराबी बोला- साहब 400 की लूट हुई; फोन किया स्विच ऑफ

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : सोमवार देर रात को किसी ने यूपी 112 पर सूचना दी कि आवास विकास में लकूला से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने उसके रुपये लूट लिए। इस पर हरकत में आई पुलिस बताए स्थान पर पहुंची। इसी दौरान कादरी गेट थाने में भी लूट की सूचना दी। पाश इलाके में लूट की सूचना से थाने में सनसनी फैल गई और आनन-फानन पुलिस ने आवास विकास की घेराबंदी की। बाद में सूचना देने वाले ने फोन ही नहीं उठाया तो पुलिस छानबीन करने के बाद लौट गई। सायरन बजाते हुए घूमती रही पुलिस सोमवार रात करीब 10.30 बजे सायरन बजाते हुए यूपी 112 की टीमें आवास विकास में पूर्व विधायक कुलदीप गंगवार के घर के पास पहुंची। इससे मुहल्ले में लोग बाहर निकल आए। कुछ ही देर में कादरी गेट थाने के नाइट अफसर उपनिरीक्षक सूर्य प्रकाश फोर्स के साथ पहुंचे। बाइक सवार से हुई थी 400 की लूट उन्होंने बताया कि किसी ने यहां पर लूट होने की जानकारी दी। पुलिस ने इस दौरान बाइकों से जा रहे कई युवाओं को रोककर उनसे पूछताछ की। कोई संदिग्ध न मिलने पर उपनिरीक्षक ने संबंधित मोबाइल नंबर पर फोन किया तो बताया कि वह लकूला की ओर से आ रहा था कि बाइक सवार बदमाशों ने उससे चार सौ रुपये लूट लिए। पुलिस अधिकारियों ने उसे मौके पर आने को कहा तो उसने मोबाइल फोन ही बंद कर लिया। उपनिरीक्षक सूर्य प्रकाश ने बताया कि कोई शराबी व्यक्ति लग रहा है, जिसने गलत सूचना दी है।

