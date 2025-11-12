डकैती के बाद महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में बदमाश दोषी, 27 साल बाद काेर्ट ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। घर में घुसकर महिला से सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के 27 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने एक बदमाश को दोषी करार दिया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तिथि नियत की गई है। मुकदमा विचारण के दौरान एक आरोपित की मौत हो गई।

जनपद शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर क्षेत्र निवासी ग्रामीण ने 25 जनवरी 1998 को अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि वह पत्नी व बच्चों के साथ सो रहा था। देर रात लगभग एक दर्जन बदमाश उसके घर में घुस आए। पत्नी व बच्चों को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की।

वह किसी तरह बदमाशों के चंगुल से छूट गया और गांव की ओर भाग गया। जब गांव के अन्य लोगों ने बदमाशों पर दबाव बनाया तो फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घर में रखा कीमती सामान व घोड़ा लूटकर भाग गए।