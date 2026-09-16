माफिया अनुपम दुबे के गुर्गे संदीप दुबे की 43.30 लाख की संपत्ति कुर्क, डीएम के आदेश पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी के आदेश पर पर पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में मथुरा जेल में बंद माफिया अनुपम दुबे के गुर्गे व गैंगस्टर के आरोपित की 43.30 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। प्लाट पर पुलिस ने कुर्क होने का बोर्ड लगा दिया।

मंगलवार शाम को नायब तहसीलदार हरदीपक सिंह, लेखपाल प्रमोद शुक्ल की मौजूदगी में मऊदरवाजा थानाध्यक्ष अजब सिंह ने मुहल्ला घेर शामू खां निवासी संदीप दुबे के दो प्लाट कुर्क कर लिए। थानाध्यक्ष ने बताया कि संदीप दुबे ने यह प्लाट गांव ईसेपुर निवासी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष आदित्य सिंह राठौर, मुहल्ला दीवान मुबारिक निवासी इसरार अहमद को बेचा था। दूसरा प्लाट विकास नगर कालोनी बढ़पुर निवासी ज्ञानेंद्र सिंह को संदीप ने प्लाट बेचा था। यह दोनों प्लाट की कीमत 43,30,578 रुपये है।