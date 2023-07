फर्रूखाबाद पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हाथ सरगना नहीं लगा है। उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। पकड़े गए युवकों से 1.27 लाख रुपये के नकली नोट डेस्क प्रिंटर मुहरें आदि बरामद की है। आरोप‍ित रोज आठ हजार के नकली नोट छापकर बाजार में चलाते थे।

Fake Currency In Farrukhabad: फर्रूखाबाद में पकड़ी गई फेक करंसी

फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता। पुलिस द्वारा दबोचे गए नकली नोट छापने वाले गैंग के सदस्यों ने बताया कि वह लोग प्रतिदिन सात-आठ हजार रुपये कीमत के नकली नोट छापते थे। उन्हें असली नोटों के बीच में रखकर पेट्रोल पंप, शराब ठेकों और अन्य दुकानों पर चला देते थे। इन लोगों ने यह काम पिछले कुछ महीनों से ही शुरू किया था। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस को इस गैंग के सरगना की तलाश है। वह इस धंधे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके हाथ लगने के बाद ही इनके दूसरे जिलों के संपर्क भी सामने आ सकते हैं। बुधवार को पुलिस के हाथ लगे मुहल्ला लालगेट, बस स्टैंड सामने रहने वाले युवक सौरभ सुमंत, हैबतपुर गढ़िया निवासी सौरभ यादव, सूरज उर्फ सूर्या उर्फ प्रदीप यादव, खानपुर निवासी मुकेश शाक्य, राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव सुनील ने बताया कि वह लोग प्रतिदिन सात से आठ हजार कीमत के ही नकली नोट छापते थे। उन्हें स्थानीय बाजार में ही चलाते थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इसमें तीन लोग नकली नोट छापते थे, तीन बाजार में इन नोटों को चलाते थे। इसमें पांच लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। यह लोग मुहल्ला अंडियाना में किराए पर कमरा लेकर रह रहे थे। इनका सरगना कहा जाने वाला थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव नगला भोपत निवासी धीरज शाक्य अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि वह काफी दिनों से नकली नोट का कारोबार कर रहा था। पकड़े गए इन लोगों ने बताया कि उन्होंने एक माह पहले ही काम शुरू किया था। अब तक करीब दो लाख नकली नोट कर चला पाए थे। नकली नोटों से होने वाली कमाई को वह अपने शौक को पूरा करने में खर्च कर देते थे। पुलिस ने दो लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा पुलिस ने इस मामले में एक नर्सिंग होम के संचालक व उसके साथी को भी पकड़ा था। लंबी पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। इस संबंध में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

Edited By: Prabhapunj Mishra