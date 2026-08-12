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    फर्रुखाबाद में नशे में उजाड़ दिया परिवार, युवक ने पत्नी को पीटकर मार डाला

    By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 04:38 PM (IST)

    फर्रुखाबाद के देवरामपुर में सनी वर्मा ने मंगलवार रात विवाद के बाद अपनी पत्नी मीरा को पीट-पीटकर मार डाला। नशे का आदी आरोपी पति घटना के बाद फरार हो गया, ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. फर्रुखाबाद में पति ने पत्नी मीरा को पीटकर मार डाला

    2. आरोपी सनी वर्मा नशे का आदी, घटना के बाद फरार

    3. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर की जांच

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कादरीगेट के गांव देवरामपुर निवासी सनी वर्मा का 32 वर्षीय पत्नी मीरा के बीच मंगलवार रात विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर सनी ने वजनदार हथियार से मीरा को पीट दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गई। स्वजन ने एंबुलेंस बुलाई, तब तक मीरा ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद सनी भाग गया।

    अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह, सीओ सिटी अभय वर्मा और थानाध्यक्ष कपिल चौधरी ने मौके पर जाकर जांच की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। मौके पर मौजूद आरोपित के पिता गंगाराम और माता सरस्वती ने पुलिस को बताया कि सनी नशा करने का आदी है।

    सनी फार सिलिंग कारीगर है। घर में परचून की दुकान है। सनी के चार बच्चे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हत्यारोपी की तलाश की जा रही है।