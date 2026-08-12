फर्रुखाबाद में नशे में उजाड़ दिया परिवार, युवक ने पत्नी को पीटकर मार डाला

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कादरीगेट के गांव देवरामपुर निवासी सनी वर्मा का 32 वर्षीय पत्नी मीरा के बीच मंगलवार रात विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर सनी ने वजनदार हथियार से मीरा को पीट दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गई। स्वजन ने एंबुलेंस बुलाई, तब तक मीरा ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद सनी भाग गया।

अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह, सीओ सिटी अभय वर्मा और थानाध्यक्ष कपिल चौधरी ने मौके पर जाकर जांच की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। मौके पर मौजूद आरोपित के पिता गंगाराम और माता सरस्वती ने पुलिस को बताया कि सनी नशा करने का आदी है।