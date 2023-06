नशेड़ी युवक ने थाने पहुंचकर दी पत्नी की हत्या करने की सूचना, महिला के सकुशल मिलने पर पुलिस ने ली राहत की सांस

नशे की हालत में थाने पहुंचकर युवक ने पुलिस को अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर देने की सूचना दी। इसपर थानाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों को युवक के घर भेजा। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को युवक की पत्नी सकुशल मिली। महिला से जानकारी लेकर पुलिस लौट आई। थानाध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि युवक ने नशे की हालत में आकर पत्नी की हत्या करने की गलत सूचना दी थी।

नशेड़ी युवक ने थाने पहुंचकर दी पत्नी की हत्या करने की सूचना

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, नवाबगंज: नशे की हालत में थाने पहुंचकर युवक ने पुलिस को अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर देने की सूचना दी। इसपर हरकत में आई पुलिस युवक के घर गई। वहां महिला के सकुशल मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। नशे की हालत में स्टेशन पहुंचा युवक मोहल्ला नया गनीपुर निवासी युवक दोपहर बाद नशे की हालत में घर पहुंचा। उसने पत्नी व परिजनों से गाली-गलौज किया और घर में रखे शीशे को तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े हाथ में लगने से खून युवक के कपड़ों में लग गया। इसके बाद युवक थाने पहुंच गया और थानाध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा के पास गया। युवक ने पुलिस को पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने की दी जानकारी थानाध्यक्ष ने युवक के कपड़ों में खून लगा देखकर उससे पूछताछ की तो उसने पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने की जानकारी दी। इसपर थानाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों को युवक के घर भेजा। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को युवक की पत्नी सकुशल मिली। महिला से जानकारी लेकर पुलिस लौट आई। पुलिस ने युवक को दोबारा ऐसी गलती न करने की हिदायत देकर परिजन को सौंप दिया। थानाध्यक्ष जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि युवक ने नशे की हालत में आकर पत्नी की हत्या करने की गलत सूचना दी थी। युवक को दोबारा गलती न करने की हिदायत देकर भेज दिया।

Edited By: riya.pandey