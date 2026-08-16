शाहजहांपुर में ट्रैक्टर-रोडवेज बस भिड़ंत में एक की मौत, 12 कांवड़ यात्री घायल
शाहजहांपुर में इटावा-बरेली हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली और रोडवेज बस की भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई और करीब 12 कांवड़ यात्री घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि मृतक महिला लखीमपुर खीरी की निवासी थी।
HighLights
शाहजहांपुर में ट्रैक्टर-बस की भिड़ंत में एक महिला की मौत
हादसे में करीब 12 कांवड़ यात्री गंभीर रूप से घायल
घायलों को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इटावा-बरेली हाईवे पर रामगंगा का पुल और हुल्लापुर के बीच में ट्रैक्टर-ट्रॉली और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और करीब 12 कांवड़ यात्री घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जनपद लखीमपुर खीरी थाना मैलानी क्षेत्र के गांव जटपुरा निवासी मंजू देवी पत्नी विजयपाल की इस हादसे में मौत हुई है।
हादसे में ये हुए घायल
जमुना देवी पत्नी सोनपाल, गुड्डी देवी पत्नी रामनरेश, श्री कृष्ण, पूनम देवी, नेमा देवी, करुणेश पुत्र सर्वेश, निर्मला, सपना देवी पुत्री चंद्रकांत, मीना देवी, यश कुमार पुत्र विजयपाल, फूलमती, कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए।
रेफर किए गए घायल
108 एंबुलेंस और यूपी 112 पुलिस द्वारा इन सभी को राजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां से घायलों को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है।
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राजेपुर थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने बताया हादसा शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र में हुआ है। मंजू देवी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हादसा सुबह 5: 30 हुआ है।