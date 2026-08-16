शाहजहांपुर में ट्रैक्टर-रोडवेज बस भिड़ंत में एक की मौत, 12 कांवड़ यात्री घायल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इटावा-बरेली हाईवे पर रामगंगा का पुल और हुल्लापुर के बीच में ट्रैक्टर-ट्रॉली और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई और करीब 12 कांवड़ यात्री घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जनपद लखीमपुर खीरी थाना मैलानी क्षेत्र के गांव जटपुरा निवासी मंजू देवी पत्नी विजयपाल की इस हादसे में मौत हुई है।

हादसे में ये हुए घायल जमुना देवी पत्नी सोनपाल, गुड्डी देवी पत्नी रामनरेश, श्री कृष्ण, पूनम देवी, नेमा देवी, करुणेश पुत्र सर्वेश, निर्मला, सपना देवी पुत्री चंद्रकांत, मीना देवी, यश कुमार पुत्र विजयपाल, फूलमती, कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए।