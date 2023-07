Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में तालाब में नहाने गए भाई-बहन डूबे, भाई की मौत, शव देख मां का रो-रोकर बुरा हाल

Farrukhabad News फर्रुखाबाद के फतेहपुर परोली में गांव के ही तालाब में नहाने गए भाई बहन डूब गए। साथी बच्‍चों ने बहन को डूबते देखकर बचा ल‍िया लेक‍िन भाई पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने खोजबीन के बाद तालाब से शव को न‍िकाला। बेटे का शव देख मां चीखने च‍िल्‍लाने लगी। सूचना पर पहुंची पुल‍िस ने शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजा है।

Farrukhabad News: तालाब में डूबे भाई-बहन, भाई की मौत

Your browser does not support the audio element.

फर्रुखाबाद, जेएनएन। मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर परोली निवासी कैलाश चंद्र कश्यप का 12 वर्षीय पुत्र शिवराज कश्यप अपनी बड़ी बहन 13 वर्षीय देवकी व अन्य बच्चों के साथ खेल-खेल में गांव से कुछ दूर स्थित तालाब में नहाने लगे। इसी दौरान शिवराज व देवकी गहरे पानी में डूबने लगे। साथी बच्चों ने देवकी को बाहर खींच कर डूबने से बचा लिया। शिवराज कश्यप डूब गया। बच्चों ने शिवराज के पिता कैलाश चंद्र को सूचना दी। कैलाश चंद्र, संतोष आदि अन्य दर्जनों लोग तालाब के किनारे पहुंचे। संतोष ने तालाब में खोजबीन के बाद शिवराज को बाहर निकाला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना से मां सावित्री देवी, बहन देवकी, सुधा व भाई अवनीश, राधेश्याम, सीताराम, प्रशांत का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। शिवराज गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 का छात्र था। घटना की सूचना पर तहसील कायमगंज के राजस्व निरीक्षक नरेश कुमार व लेखपाल सौरभ यादव ने मौके पर जांच की।

Edited By: Prabhapunj Mishra