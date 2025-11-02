Language
    चढ़ावे का सामान देख दुल्हन का चढ़ गया पारा, कर दी ऐसी हरकत- घरवालों ने पकड़ लिया माथा

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:05 AM (IST)

    एक युवती ने अपनी शादी के लिए अनोखी शर्त रखी है - सोने के हार और कंगन। उसका कहना है कि यह उसके परिवार की परंपरा है। इस मांग से परिवार थोड़ा परेशान है, पर वे उसकी खुशी के लिए इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मांग को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

    जागरण संवाददाता, मोहम्मदाबाद। सोने-चांदी के भाव में महंगाई का असर विवाह समारोह में दिखने लगा है। क्षेत्र के एक गांव में चढ़ावे में हार व कंगन न लाने पर रार फैली तो करीब साढ़े 11 घंटे तक विवाह की रस्में रुकी रहीं। इस दौरान दोनों पक्षों में पंचायत चलती रही। बाद में वर पक्ष के लोग जब हार लेकर आए तब रस्में शुरू हो सकीं।

    थाना नवाबगंज के एक गांव के निवासी युवक का विवाह मोहम्मदाबाद क्षेत्र की निवासी युवती से तय था। शुक्रवार रात बरात गांव पहुंची तो खूब आवभगत हुई। नाश्ते के बाद बरातियों को भोजन कराया गया। द्वारचार की रस्म भी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। सुबह चार बजे वर पक्ष के लोग चढ़ावा लेकर कन्या के घर गए।

    वहां चढ़ावे में सोने का हार व कंगन न देख कर कन्या के भाई, बाबा व मां ने चढ़ावा देखकर नाराजगी जताई तो रार फैल गई। कन्या ने भी विवाह से इनकार कर दिया। इससे बारातियों में खलबली मच गई। दोनों पक्षों में काफी देर तक पंचायत होने के बाद भी कन्या पक्ष के लोग हार व कंगन लाने की बात पर अड़े रहे।

    कन्या पक्ष के लोगों का कहना था कि शादी में उनके आठ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन वर पक्ष एक हार तक लेकर नहीं आया। जो जेवर चढ़ाए गए हैं वह भी नकली लग रहे हैं। इस दौरान मायूस दूल्हा जनवासे में बैठा रहा। पंचायत में कोई हल न निकलने पर दूल्हे के पिता ने कोतवाली में प्रार्थनापत्र दिया।

    गांव पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर समझौता कराने का प्रयास किया तो कन्या पक्ष के लोगों ने कहा कि हार व कंगन आने के बाद ही विवाह किया जाएगा। शाम करीब साढ़े तीन वर पक्ष के लोग हार लेकर आए। इसके बाद विवाह की रस्में शुरू हो सकीं। तब तक कई बाराती अपने घर लौट गए।