गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए की जबरदस्त प्लानिंग, CCTV से खुला राज तो पुलिस भी रह गई हैरान
फतेहगढ़ पुलिस ने मोहम्मदाबाद और मऊदरवाजा थाना क्षेत्र में हुई बाइक लूट की दो घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लूटी गई बाइ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। मोहम्मदाबाद व मऊदरवाजा थाना क्षेत्र में बाइक लूट की दो घटनाएं घटित हुई थीं। दोनों घटनाओं का पुलिस ने शनिवार को राजफाश कर दिया।
पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लूटी गई दोनों बाइकें बरामद कर लीं। बदमाशों ने बताया कि प्रेमिका को रुपये देने के लिए लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस को सीसी कैमरे के जरिए सफलता मिली।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव बैरमपुर निवासी हलवाई वेदराम सक्सेना मोहम्मदाबाद के गांव करथिया से काम कर 14 नवंबर की बाइक से गांव जा रहे थे। रेलवे अंडरपास जसमई मार्ग पर तीन बदमाशों ने चाकू दिखाकर उनकी बाइक, चार हजार, मोबाइल फोन लूट लिया था।
दूसरी घटना को अंजाम एक दिसंबर की रात मऊदरवाजा के कायमगंज बाइपास पर दिया गया था। इस घटना में मऊदरवाजा के गांव खगऊ हरसिंहपुर गोवा निवासी शराब दुकान के सेल्समैन मदनलाल की बाइक लूट ली गई थी। शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने दोनों घटनाओं का राजफाश किया।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मऊदरवाजा के गांव झौनी नगला निवासी रोहित शाक्य, विशाल शाक्य, गांव सरैया न्यामतपुर निवासी सुधांशू चौहान उर्फ एसके चौहान, गांव बावरपुर निवासी शाहबाज उर्फ रिषभ पठान को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों की निशानदेही पर लूटी गई दोनों बाइक व मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। वेदराम की लूटी गई बाइक का इंजन व पहिया खोल दिया गया था।
कायमगंज बाइपास पर हुई घटना के मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए कैमरे खंगाले तो उसमें सुधांशु कैद हो गया था। पुलिस ने सुधांशु को उठाया तो अन्य तीन बदमाश भी पकड़ में आ गए। मऊदरवाजा थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने बताया कि आरोपित बदमाश सुधांशु चौहान का एक युवती से प्रसंग चल रहा है।
प्रेमिका सुधांशु से 40 हजार रुपये ले चुकी है। प्रेमिका को रुपये देने व शौक पूरा करने के लिए चारों बदमाशों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पत्रकार वार्ता में सीओ सिटी एश्वर्या उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
गिरोह में शामिल हैं आठ से 10 लोग, लूटते हैं फोन
पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुधांशु के गिरोह में आठ से 10 लोग हैं। जो लोग बाइक से लोगों के मोबाइल फोन छीनकर भाग जाते हैं। लूट की घटनाओं में चार बदमाश ही शामिल थे। पुलिस अब गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
