Ayodhya News यूपी के अयोध्‍या में मार्गों के निर्माण की सुस्त रफ्तार और उससे उत्पन्न अव्यवस्था के मामले सामने आने लगे हैं। वहीं बार‍िश के चलते कई स्‍थनों पर गड्ढों में पानी भर गया है। आज सुबह हनुमानगढ़ी के निकट पानी से भरे गड्ढे में गिर कर एक श्रद्धालु की मौत हो गई। बता दें क‍ि सावन मेला अभी काफी दिन चलना है।

Ayodhya News: हनुमानगढ़ी के निकट पानी से भरे गड्ढे में गिर कर श्रद्धालु की मौत

Your browser does not support the audio element.

अयोध्या, संसू। रामनगरी में खोदी गई सड़क श्रद्धालुओं के लिए काल साबित हो रही है। गुरुवार की सुबह तेज बरसात के बीच सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिर कर एक श्रद्धालु की मौत हो गई। मृतक की पहचान मऊ जिले के घोसी निवासी 45 वर्षीय राजाराम के रूप में हुई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार मृतक कांवड़िया था, लेकिन पुलिस ने उसके कांवड़िया होने से इंकार किया है। रामनगरी में चल रहे मार्गों के निर्माण की सुस्त रफ्तार और उससे उत्पन्न अव्यवस्था के दृष्टिगत ऐसी अनहोनी की आशंका पहले से ही थी। प्रशासन यहां कांवड़ियों के लिए मार्ग व्यवस्था ठीक नहीं कर सका। रामनगरी और उससे जुड़े फैजाबाद शहर में मुख्य मार्ग पर चलना दूभर हो गया है। निर्माण के बाद सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे को कार्यदायी संस्था ठीक से बंद भी नहीं कर सकी है, जिसके कारण यहां लोग जोखिम उठा कर आवागमन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ-साथ अब कांवड़िये भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। श्रद्धालु राजाराम की मौत इसी अव्यवस्था का दुष्परिणाम मानी जा रही है। सावन मेला अभी काफी दिन चलना है। बड़ी संख्या में कांवड़िये आएंगे, ऐसे उनके चलने लायक अयोध्या की सड़कों को तैयार करना चुनौती पूर्ण दिखाई पड़ता है। आगामी 15 जुलाई को सावन मास की कृष्ण त्रयोदशी और उसके बाद पड़ रहे सावन के दूसरे सोमवार को लेकर रामनगरी में कांवड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बुधवार शाम से ही रामनगरी में बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुंचते रहे, जिसे लेकर व्यवस्थाएं बौनी नजर आने लगीं। हाइवे पर भीषण जाम तो शहर के अंदर भी राह चलना मुश्किल है। सीओ अयोध्या एसपी गौतम ने बताया कि श्रद्धालु के गड्ढे में गिरने की सूचना पर पुलिस गई थी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

Edited By: Prabhapunj Mishra