Ram Mandir: प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या की रज-रज रामजन्मभूमि, हर पत्थर में राम, कोने-कोने से आ रहे भक्त

राजा राम की नगरी अयोध्‍या में द‍िव्‍य और भव्‍य राम मंद‍िर का न‍िर्माण हो रहा है। जनवरी 2024 में मंद‍िर के गर्भगृह में रामलला बाल रूप में व‍िराजमान होंगे लेक‍िन इससे पहले ही देर के हर कोने से हजारों की संख्‍या में हर रोज भक्‍त मंद‍िर पहुंच रहे हैं। उनके ल‍िए अयोध्या की रज-रज रामजन्मभूमि है। भक्‍त मंदिर की रज के साथ गढ़ी शिलाओं के सम्मुख आस्था अर्पित कर रहे।

Ram Mandir In Ayodhya: रोज हजारों की संख्‍या में भक्‍त पहुंच रहे हैं रामजन्मभूमि

